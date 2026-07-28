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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

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28.07.2026 21:04

Πόλο: Στο Προεδρικό Μέγαρο οι παγκόσμιοι πρωταθλητές για τα συγχαρητήρια από τον ΠτΔ

28.07.2026 21:04
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Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, επισκέφθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο η Εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης ανδρών, λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World Cup, που διεξήχθη στο Σίδνεϊ.

Η ελληνική αποστολή, με επικεφαλής τον ομοσπονδιακό προπονητή Θοδωρή Βλάχο, έγινε δεκτή από τον ανώτατο πολιτειακό άρχοντα, ενώ ο αρχηγός της ομάδας, Στέλιος Αργυρόπουλος-Κανακάκης, του προσέφερε αναμνηστική μπάλα υδατοσφαίρισης με τις υπογραφές όλων των διεθνών που συνέβαλαν στην ιστορική επιτυχία της «γαλανόλευκης» στην Αυστραλία.

Στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, ο γενικός γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς, ο πρόεδρος της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, Κυριάκος Γιαννόπουλος, καθώς και ο Α΄ αντιπρόεδρος της ΚΟΕ, Γιώργος Αφρουδάκης.

Την αποστολή της εθνικής πόλο συγκροτούν οι Στέλιος Αργυρόπουλος-Κανακάκης, Κώστας Κάκαρης, Παναγιώτης Τζωρτζάτος, Ζαννής Αλαφραγκής, Μανώλης Ανδρεάδης, Αριστείδης Χαλυβόπουλος, Δημήτρης Χατζής, Κώστας Γκιουβέτσης, Νίκος Γαρδίκας, Στάθης Καλογερόπουλος, Δημήτρης Νικολαΐδης, Αλέξανδρος Παπαναστασίου, Δημήτρης Σκουμπάκης, Βαγγέλης Πούρος και Σεμίρ Σπάχιτς.

Μαζί με τους αθλητές ήταν ο συνεργάτης του ομοσπονδιακού τεχνικού Τάσος Σχίζας, ο προπονητής φυσικής κατάστασης Μανώλης Βασιλειάδης, ο φυσικοθεραπευτής Αλέξανδρος Κολιάτος, η αναλύτρια βίντεο Κατερίνα Τανκέεβα, καθώς και η διεθνής διαιτητής Ναταλί Μαρκοπούλου.

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