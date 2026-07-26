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26.07.2026 18:55

Εθνική Πόλο Ανδρών: Σύνθημα και για… 2ο Παγκόσμιο από τον Βλάχο – «Το κάναμε μια φορά, γιατί να μην το ξανακάνουμε;»

26.07.2026 18:55
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Ο Θοδωρής Βλάχος έκανε τις πρώτες του δηλώσεις, την Κυριακή (26/7), μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου από την Εθνική πόλο Ανδρών στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Σίδνεϊ, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια ιστορική επιτυχία για την ελληνική υδατοσφαίριση.

Συγκεκριμένα, ο ομοσπονδιακός τεχνικός, που έχει συνδέσει το όνομά του με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ομάδας κατά τα τελευταία χρόνια, στάθηκε στη σημασία του πρώτου χρυσού μεταλλίου της Ελλάδας σε μεγάλη διοργάνωση, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η ομάδα δεν σκοπεύει να σταματήσει εδώ.

Πιο αναλυτικά, μιλώντας στην ιστοσελίδα της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, ο Θοδωρής Βλάχος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιτυχία της Εθνικής.

«Είναι μία πολύ σημαντική στιγμή για την ελληνική υδατοσφαίριση, για τον ελληνικό αθλητισμό, για το πόλο των ανδρών», ανέφερε ο ίδιος και πρόσθεσε: «Είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση, σίγουρα είμαστε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι γι’ αυτό που πετύχαμε. Το περιμέναμε, θέλαμε να γίνει, είναι κάτι το οποίο μας διώχνει την πίεση των προηγούμενων χαμένων ευκαιριών».

Ο ομοσπονδιακός προπονητής ξεκαθάρισε ότι η κατάκτηση του χρυσού δεν αποτελεί το τέλος της προσπάθειας, αλλά την αφετηρία για ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις.

«Δεν σταματάμε, όμως, εδώ», είπε και τόνισε: «Αφού το κάναμε μια φορά, γιατί να μην κάνουμε και την επόμενη;». Άλλωστε, ο ίδιος υπενθύμισε ότι η πορεία της Εθνικής προς τις μεγάλες επιτυχίες ξεκίνησε πριν από περισσότερες από δύο δεκαετίες.

Μάλιστα, ο Θοδωρής Βλάχος συνέδεσε το ιστορικό χρυσό του Σίδνεϊ με την απαρχή των επιτυχιών της Εθνικής πόλο Ανδρών, λέγοντας: «Πριν από 21 χρόνια ξεκίνησε ο χορός των μεταλλίων για το ανδρικό πόλο. Τότε, με γκολ του Γιώργου Αφρουδάκη, πήραμε το πρώτο χάλκινο μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση». Επί της ουσίας, πρόκειται για αναφορά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Μόντρεαλ το 2005.

Ως εκ τούτου, ο ομοσπονδιακός τεχνικός υπογράμμισε έτσι τη συνέχεια της πορείας της Εθνικής, η οποία πλέον έφτασε στην κορυφή του κόσμου με την κατάκτηση του πρώτου χρυσού μεταλλίου της σε μεγάλη διοργάνωση.

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