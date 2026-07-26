Η Άννα Ροκόφυλλου βάζει… «πλάτη» για τις καλοκαιρινές αποδράσεις των νέων – Το «διαβατήριο» για εκπτώσεις και ταξίδια

Takeaways by to pontiki AI Η Πρόεδρος του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, Άννα Ροκόφυλλου, προτρέπει τους νέους ηλικίας 13 έως 30 ετών να αξιοποιήσουν την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων.

Οι κάτοχοι της κάρτας απολαμβάνουν εκπτώσεις σε μετακινήσεις, ταξίδια, εστίαση και ποικίλες πολιτιστικές δραστηριότητες σε περισσότερες από 35 ευρωπαϊκές χώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για την απόκτηση της κάρτας μέσω της επίσημης πλατφόρμας europeanyouthcard.gr για το επόμενο ταξίδι τους.

Ο θεσμός ενισχύει τη νεανική κινητικότητα και παρέχει πρόσβαση σε προνόμια που διευκολύνουν την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των νέων στην καθημερινότητα.

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Υπενθύμιση στους νέους να μην ξεχάσουν το «διαβατήριό» τους στις φετινές τους διακοπές στέλνει η Άννα Ροκόφυλλου.

Στο σύντομο βίντεο, που ανάρτησε στο TikTok, η Πρόεδρος του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ), απευθύνεται σε όσους μετρούν αντίστροφα για τις διακοπές τους, παρουσιάζοντας τα οφέλη της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων.

«Αν μετράς αντίστροφα για τις διακοπές, αυτό το βίντεο είναι για σένα», αναφέρει χαρακτηριστικά, καλώντας όσους είναι από 13 έως 30 ετών να ενημερωθούν μέσω της σχετικής πλατφόρμας και να αξιοποιήσουν τις παροχές της κάρτας, που προσφέρει εκπτώσεις σε μετακινήσεις, ταξίδια, εστίαση, πολιτιστικές δραστηριότητες και πολλές ακόμη υπηρεσίες.

Ένα μικρό αλλά χρήσιμο tip για όσους κάνουν ήδη βουτιές στη θάλασσα ή φτιάχνουν βαλίτσες για τον επόμενο προορισμό τους.

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων: Το «διαβατήριο» των νέων για εκπτώσεις, ταξίδια και ευκαιρίες σε όλη την Ευρώπη

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους οι νέοι για να αποκτήσουν πρόσβαση σε εκπτώσεις, υπηρεσίες και προνόμια τόσο στη χώρα τους όσο και στο εξωτερικό. Πρόκειται για έναν θεσμό που λειτουργεί εδώ και περισσότερα από 35 χρόνια, δίνοντας τη δυνατότητα σε εκατομμύρια νέους να ταξιδεύουν, να γνωρίζουν νέους πολιτισμούς και να συμμετέχουν ευκολότερα σε πολιτιστικές, εκπαιδευτικές και κοινωνικές δραστηριότητες.

Η κάρτα απευθύνεται συνήθως σε νέους ηλικίας από 13 έως 30 ετών, αν και το ηλικιακό όριο μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με τη χώρα. Είναι προσωπική και αναγνωρίζεται σε περισσότερες από 35 ευρωπαϊκές χώρες, προσφέροντας δεκάδες χιλιάδες εκπτώσεις και ειδικές προσφορές.

Οι κάτοχοί της μπορούν να επωφεληθούν από μειωμένες τιμές σε μέσα μεταφοράς, καταλύματα, μουσεία, θέατρα, κινηματογράφους, πολιτιστικούς χώρους, βιβλιοπωλεία, αθλητικές δραστηριότητες, εστιατόρια, αλλά και σε εκπαιδευτικά προγράμματα ή υπηρεσίες που σχετίζονται με τη νεανική κινητικότητα.

Πέρα όμως από τις οικονομικές διευκολύνσεις, η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων προωθεί τη συμμετοχή των νέων στην κοινωνική ζωή, ενισχύει τη διαπολιτισμική ανταλλαγή και ενθαρρύνει την κινητικότητα, την εκπαίδευση και τον εθελοντισμό. Δεν αποτελεί απλώς μια κάρτα εκπτώσεων, αλλά ένα μέσο που βοηθά τους νέους να αξιοποιήσουν περισσότερες ευκαιρίες για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη.

Στην Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων εκδίδεται από τον επίσημο εθνικό φορέα που συμμετέχει στο ευρωπαϊκό δίκτυο της European Youth Card Association (EYCA). Η απόκτησή της γίνεται εύκολα μέσω ηλεκτρονικής αίτησης, ενώ η διάρκεια ισχύος της είναι συνήθως ένα έτος, με δυνατότητα ανανέωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για όλες τις διαθέσιμες προσφορές μέσα από την επίσημη εφαρμογή και την ιστοσελίδα της κάρτας, όπου οι εκπτώσεις ανανεώνονται συνεχώς και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σε μια εποχή όπου το κόστος μετακινήσεων, ψυχαγωγίας και εκπαίδευσης αυξάνεται διαρκώς, η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων αποτελεί μια χρήσιμη επιλογή για όσους θέλουν να ταξιδεύουν περισσότερο, να εξοικονομούν χρήματα και να αξιοποιούν στο έπακρο τις ευκαιρίες που προσφέρει η Ευρώπη στους νέους.

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