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26.07.2026 18:16

Νέο κύμα καύσωνα έως 39°C, μελτέμια σε Αιγαίο και σκόνη «βλέπει» ο Κολυδάς – «Υγρασία λεπτής καύσιμης ύλης» (Video)

26.07.2026 18:16
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Σε τροχιά νέας θερμής εισβολής μπαίνει η χώρα, καθώς η θερμοκρασία παρουσιάζει σταδιακή άνοδο και από τη Δευτέρα αναμένεται να αγγίξει ακόμη και τους 39 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Η σημερινή ημέρα χαρακτηρίστηκε από σχετικά υψηλές θερμοκρασίες, με τις μέγιστες τιμές να κυμαίνονται στους 32-33 βαθμούς Κελσίου.

Ωστόσο, το σκηνικό αλλάζει από αύριο, καθώς το θερμόμετρο ανεβαίνει σημαντικά.

Παράλληλα, από την Τετάρτη αναμένεται μεταβολή των καιρικών συνθηκών στο Αιγαίο με την επικράτηση μελτεμιών, τα οποία θα είναι ιδιαίτερα ισχυρά.

Την ίδια στιγμή, η αφρικανική σκόνη έχει ήδη αρχίσει να κινείται προς τη χώρα, επηρεάζοντας σταδιακά την ατμόσφαιρα.

Κολυδάς: Πόσο βοήθησαν οι βροχές της 24ης Ιουλίου στη μείωση της ευφλεκτότητας της νεκρής καύσιμης ύλης

Σε ανάρτησή του, o μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει:

Η κατάσταση της 18ης Ιουλίου χαρακτηριζόταν από εκτεταμένη ξήρανση της λεπτής νεκρής καύσιμης ύλης.

Η μέση εκτιμώμενη ελάχιστη υγρασία είχε περιοριστεί στο 9,5%, ενώ τοπικά έφθανε μόλις στο 5,4%, τιμές που αντιστοιχούν σε πολύ υψηλή δυνητική ευφλεκτότητα.Οι βροχές της 24ης Ιουλίου ανέκοψαν αυτήν την πορεία σε αρκετές περιοχές της χώρας. Εκεί όπου η διαβροχή ήταν ουσιαστική, η υγρασία των λεπτών νεκρών καυσίμων αυξήθηκε και η ευκολία ανάφλεξης μειώθηκε σημαντικά.

Δεν μπορούμε ακόμη να ποσοτικοποιήσουμε με ακρίβεια τη μεταβολή, επειδή τα αντίστοιχα πλήρη δεδομένα ERA5-Land της 25ης Ιουλίου δεν έχουν ακόμη διατεθεί. Η τελική σύγκριση θα γίνει όταν μπορέσουμε να αντιπαραβάλουμε, στο ίδιο πλέγμα και με την ίδια μέθοδο, την υγρασία καυσίμων της 18ης με εκείνη της 25ης Ιουλίου.

Μέχρι τότε, όμως, η δορυφορική εικόνα του IMERG και η έκταση των βροχοπτώσεων επιτρέπουν ένα ασφαλές προσωρινό συμπέρασμα.

Οι βροχές ωφέλησαν ουσιαστικά τις περιοχές που επηρεάστηκαν, αυξάνοντας προσωρινά την υγρασία της λεπτής νεκρής καύσιμης ύλης και περιορίζοντας την ευκολία ανάφλεξης.

Το όφελος είναι σημαντικό, αλλά μπορεί να υποχωρήσει γρήγορα με την επιστροφή θερμών, ξηρών και ανεμωδών συνθηκών.

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