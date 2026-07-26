Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για νέα φωτιά στον Μονόλοφο – Επιχειρούν 5 εναέρια μέσα

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Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 26 Ιουλίου 2026, περίπου στις 17:30 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 37 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Μέχρι στιγμής από την πυρκαγιά δεν απειλούνται οικίες ή υποδομές.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα από το 112 για μεγάλη πυρκαγιά στην Πυλαία, με τα μηνύματα να αναφέρουν πως οι κάτοικοι γύρω από την περιοχή του Μουσικού Σχολείου πρέπει να απομακρυνθούν προς το κέντρο.

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