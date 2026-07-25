Κρούσματα σαλμονέλας στην Καστοριά: «Μάλλον δεν προέρχονται από κοτόπουλο», λέει ο πρόεδρος ΕΟΔΥ (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Συναγερμός έχει σημάνει στην Καστοριά, μετά την καταγραφή κρουσμάτων σαλμονέλας, με τον πρόεδρο του ΕΟΔΥ να αναφέρει μεταξύ άλλων πως μάλλον «δεν προέρχονται από κοτόπουλο».

Αναλυτικά, ο κ. Θοδωρής Βασιλακόπουλος δήλωσε μιλώντας στην ΕΡΤ ότι «έχουμε μία συρροή ξανά σε άλλη περιοχή, στην Καστοριά. Φαίνεται να είναι διαφορετική αυτή η πηγή συρροής στην επιδημιολογική διερεύνηση που κάνουμε. Δεν πρέπει να είναι κοτόπουλο αυτό το οποίο δημιούργησε το πρόβλημα, ωστόσο δεν έχει τελειώσει ακόμη η διερεύνηση».

«Τα καλοκαίρια έχουμε τέτοιες συρροές κρουσμάτων. Στην πολύ μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων, οι δηλητηριάσεις από σαλμονέλα είναι πάρα πολύ αθώες. Μας ταλαιπωρούν, αλλά σπάνια πρέπει να πάρουμε αντιβίωση και ευτυχώς εξαιρετικά σπάνια θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή ενός ανθρώπου» πρόσθεσε.

Το νοσοκομείο της Καστοριάς βρίσκεται από το περασμένο Σάββατο 18 Ιουλίου σε αυξημένη ετοιμότητα μέχρι και σήμερα, καθώς καταγράφηκε ταυτόχρονη προσέλευση αρκετών νεαρών ατόμων – ανάμεσά τους και πολλά παιδιά – με συμπτώματα που αρχικά έμοιαζαν με απλή γαστρεντερίτιδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ίδιου μέσου ενημέρωσης, περισσότερα από δέκα άτομα παρουσίασαν πυρετό, εμετούς, διάρροια και έντονη κόπωση.

Οι εργαστηριακές εξετάσεις σε αρκετούς ασθενείς έδειξαν τελικά σαλμονέλα, γεγονός που μετατρέπει το περιστατικό από πιθανή ιογενή γαστρεντερίτιδα σε βακτηριακή λοίμωξη πιθανής τροφιμογενούς ή υδατογενούς προέλευσης.

Διαβάστε επίσης:

Το καλοκαίρι βοηθά την ψωρίαση, αλλά η θεραπεία δεν πάει διακοπές: Τα νέα φάρμακα για την παχυσαρκία και το πρόσθετο όφελος

Καλοκαίρι χωρίς πόνο: Ποιες είναι οι 5 συχνές επώδυνες καταστάσεις και τι μπορείτε να κάνετε

Οι κάτοικοι που ζουν σε θορυβώδεις γειτονιές από την κυκλοφοριακή κίνηση κινδυνεύουν περισσότερο από Πάρκινσον

