Κρήτη: Σε σοβαρή κατάσταση 2χρονο παιδί από τη Γερμανία – Κινδύνεψε να πνιγεί σε πισίνα

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Ρεθύμνου μεταφέρθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου ένα ανήλικο παιδί από τη Γερμανία, που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα, σε κατοικία στην περιοχή του Καβρού.

Αμέσως στο σημείο έφτασε το ΕΚΑΒ με τους διασώστες να επαναφέρουν το 2χρονο παιδί, το οποίο μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Το θετικό είναι ότι το παιδί αναπνέει μόνο του, δίχως μηχανική υποστήριξη, ωστόσο η κατάστασή του παραμένει σοβαρή και βρίσκεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Διαβάστε επίσης:

Χαλκιδική: Φωτιά σε δασική έκταση στην Κασσάνδρα

Μαφία της Κρήτης: Με ψεύτικες γνωματεύσεις κάλυπταν μέλη του κυκλώματος ιατροδικαστής και τοξικολόγος

Χανιά: Μητέρα 3 παιδιών πέρασε μαζί με την κόρη της στο Πανεπιστήμιο



