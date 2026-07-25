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25.07.2026 17:59

Μπαρτσελόνα: Τραγωδία με νεκρό εργάτη στα έργα ανακαίνισης του Καμπ Νου

25.07.2026 17:59
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Ένας 54χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του ενώ εργαζόταν στις εργασίες ανακαίνισης του σταδίου Καμπ Νου της Μπαρτσελόνα, όπως ανακοίνωσαν ο σύλλογος και η καταλανική αστυνομία.

Η Μπαρτσελόνα εξέδωσε ανακοίνωση επιβεβαιώνοντας τον θάνατο του εργαζομένου, ενώ η περιφερειακή αστυνομία ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα μετά από περιστατικό που συνέβη στο στάδιο την Παρασκευή.

«Ο σύλλογος επιθυμεί να εκφράσει τα βαθύτατα συλλυπητήριά του και να παράσχει την ειλικρινή του υποστήριξη στην οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους του», ανέφερε η ανακοίνωση των μπλαουγκράνα.

«Ένας 54χρονος άνδρας φέρεται να έχασε τη ζωή του από χτύπημα ενώ εργαζόταν στην κατασκευή του σταδίου Καμπ Νου», τόνισε από την πλευρά της η αστυνομία και συνέχισε: «Αστυνομικές μονάδες από το τμήμα του Λες Κορτς, η Μονάδα Ερευνών και το Σύστημα Επειγόντων Ιατρικών Περιστατικών ανταποκρίθηκαν στο σημείο, αλλά δεν μπόρεσαν να του σώσουν τη ζωή».

Υπενθυμίζουμε ότι οι εργασίες ανακαίνισης στο στάδιο Καμπ Νου της Μπαρτσελόνα βρίσκονται σε εξέλιξη από τον Ιούνιο του 2023.

Η αρχική ημερομηνία για την ολοκλήρωση του ανακαινισμένου σταδίου, που συμφωνήθηκε το 2023 μεταξύ του συλλόγου και της τουρκικής κατασκευαστικής εταιρείας Limak, ήταν ο Ιούνιος του 2026, αλλά αυτή μετατέθηκε κατά ένα έτος, για το 2027.

Οι φίλαθλοι επέστρεψαν στο Καμπ Νου τον Νοέμβριο του 2025, και έκτοτε οι αγώνες στις εγκαταστάσεις διεξάγονται με περιορισμένη προσέλευση θεατών, ενώ οι εργασίες ανακαίνισης συνεχίζονται.

Υπήρχαν 56.868 φίλαθλοι στον τελευταίο εντός έδρας αγώνα της σεζόν 2025-26 εναντίον της Ρεάλ Μπέτις, με το γήπεδο να βρίσκεται λίγο πάνω από τη μισή από την προσδοκώμενη χωρητικότητά του (105.000 θεατές) όταν ολοκληρωθούν όλα τα έργα.

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