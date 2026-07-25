ΕΛΣΤΑΤ: Μικρή αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών με συνεχή μείωση της αγοραστικής δύναμης

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Αύξηση κατέγραψε το διαθέσιμο εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, ωστόσο η ενίσχυση αυτή αποτυπώνεται κυρίως σε ονομαστικούς όρους, καθώς η άνοδος του πληθωρισμού περιόρισε σημαντικά την πραγματική αγοραστική δύναμη των πολιτών. Ταυτόχρονα, η κατανάλωση συνέχισε να κινείται ανοδικά, με αποτέλεσμα η αποταμίευση να επιδεινωθεί περαιτέρω και να παραμείνει σε αρνητικό έδαφος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των τριμηνιαίων μη χρηματοοικονομικών λογαριασμών της ΕΛΣΤΑΤ, το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που τα εξυπηρετούν αυξήθηκε κατά 3,2% το πρώτο τρίμηνο του 2026, φθάνοντας τα 39,13 δισ. ευρώ από 37,92 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Ωστόσο, η αύξηση αυτή αφορά ονομαστικά μεγέθη και σε μεγάλο βαθμό αποδίδεται στις πληθωριστικές πιέσεις. Ο πληθωρισμός κινήθηκε στο 2,5% τον Ιανουάριο και στο 2,7% τον Φεβρουάριο, για να επιταχυνθεί στο 3,9% τον Μάρτιο, υπό την επίδραση των ανατιμήσεων στην ενέργεια που προκάλεσε η πολεμική σύγκρουση στον Περσικό Κόλπο.

Κατανάλωση

Την ίδια στιγμή, η τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε με ταχύτερο ρυθμό από το εισόδημα, σημειώνοντας άνοδο 4,7% και διαμορφούμενη στα 40,4 δισ. ευρώ, έναντι 38,6 δισ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα.

Η εξέλιξη αυτή οδήγησε σε περαιτέρω επιδείνωση του ποσοστού αποταμίευσης, το οποίο διαμορφώθηκε στο -3,3% το πρώτο τρίμηνο του 2026, από -1,8% την αντίστοιχη περίοδο του 2025, γεγονός που δείχνει ότι τα νοικοκυριά εξακολουθούν να δαπανούν περισσότερα από όσα κατορθώνουν να αποταμιεύσουν.

Στο μέτωπο των επιχειρήσεων, οι ιδιωτικές επενδύσεις, όπως αποτυπώνονται στις ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων, ανήλθαν σε 4,88 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, το ποσοστό επενδύσεων επί της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας αυξήθηκε στο 26,2%, έναντι 25,4% το πρώτο τρίμηνο του 2025, καταγράφοντας βελτίωση της επενδυτικής δραστηριότητας.

Θετική ήταν και η εικόνα στο ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών, καθώς το έλλειμμα περιορίστηκε στα 6,73 δισ. ευρώ από 7,61 δισ. ευρώ ένα χρόνο πριν. Η βελτίωση προήλθε κυρίως από την ισχυρότερη αύξηση των εξαγωγών, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 1,08 δισ. ευρώ, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν μόλις κατά 200.000.000 ευρώ.

Από την πλευρά της Γενικής Κυβέρνησης, καταγράφηκε καθαρή λήψη δανείων ύψους 1,29 δισ. ευρώ, έναντι 790.000.000 ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Παράλληλα, το πλεόνασμα στο εξωτερικό ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων, τρεχουσών και κεφαλαιακών μεταβιβάσεων υποχώρησε σημαντικά, διαμορφούμενο στα 1,31 δισ. ευρώ από 3,30 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Συνολικά, η ελληνική οικονομία εμφάνισε καθαρή λήψη δανείων από το εξωτερικό ύψους 5,42 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2026, αυξημένη σε σχέση με τα 4,32 δισ. ευρώ του αντίστοιχου διαστήματος του προηγούμενου έτους, εξέλιξη που αντανακλά τη συνολική χρηματοδοτική ανάγκη της οικονομίας παρά τη βελτίωση στο εμπορικό ισοζύγιο.

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