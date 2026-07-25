search
ΣΑΒΒΑΤΟ 25.07.2026 19:17
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.07.2026 18:43

ΕΛΣΤΑΤ: Μικρή αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών με συνεχή μείωση της αγοραστικής δύναμης

25.07.2026 18:43
elstat_ktirio_new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Αύξηση κατέγραψε το διαθέσιμο εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, ωστόσο η ενίσχυση αυτή αποτυπώνεται κυρίως σε ονομαστικούς όρους, καθώς η άνοδος του πληθωρισμού περιόρισε σημαντικά την πραγματική αγοραστική δύναμη των πολιτών. Ταυτόχρονα, η κατανάλωση συνέχισε να κινείται ανοδικά, με αποτέλεσμα η αποταμίευση να επιδεινωθεί περαιτέρω και να παραμείνει σε αρνητικό έδαφος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των τριμηνιαίων μη χρηματοοικονομικών λογαριασμών της ΕΛΣΤΑΤ, το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που τα εξυπηρετούν αυξήθηκε κατά 3,2% το πρώτο τρίμηνο του 2026, φθάνοντας τα 39,13 δισ. ευρώ από 37,92 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Ωστόσο, η αύξηση αυτή αφορά ονομαστικά μεγέθη και σε μεγάλο βαθμό αποδίδεται στις πληθωριστικές πιέσεις. Ο πληθωρισμός κινήθηκε στο 2,5% τον Ιανουάριο και στο 2,7% τον Φεβρουάριο, για να επιταχυνθεί στο 3,9% τον Μάρτιο, υπό την επίδραση των ανατιμήσεων στην ενέργεια που προκάλεσε η πολεμική σύγκρουση στον Περσικό Κόλπο.

Κατανάλωση

Την ίδια στιγμή, η τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε με ταχύτερο ρυθμό από το εισόδημα, σημειώνοντας άνοδο 4,7% και διαμορφούμενη στα 40,4 δισ. ευρώ, έναντι 38,6 δισ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα.

Η εξέλιξη αυτή οδήγησε σε περαιτέρω επιδείνωση του ποσοστού αποταμίευσης, το οποίο διαμορφώθηκε στο -3,3% το πρώτο τρίμηνο του 2026, από -1,8% την αντίστοιχη περίοδο του 2025, γεγονός που δείχνει ότι τα νοικοκυριά εξακολουθούν να δαπανούν περισσότερα από όσα κατορθώνουν να αποταμιεύσουν.

Στο μέτωπο των επιχειρήσεων, οι ιδιωτικές επενδύσεις, όπως αποτυπώνονται στις ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων, ανήλθαν σε 4,88 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, το ποσοστό επενδύσεων επί της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας αυξήθηκε στο 26,2%, έναντι 25,4% το πρώτο τρίμηνο του 2025, καταγράφοντας βελτίωση της επενδυτικής δραστηριότητας.

Θετική ήταν και η εικόνα στο ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών, καθώς το έλλειμμα περιορίστηκε στα 6,73 δισ. ευρώ από 7,61 δισ. ευρώ ένα χρόνο πριν. Η βελτίωση προήλθε κυρίως από την ισχυρότερη αύξηση των εξαγωγών, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 1,08 δισ. ευρώ, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν μόλις κατά 200.000.000 ευρώ.

Από την πλευρά της Γενικής Κυβέρνησης, καταγράφηκε καθαρή λήψη δανείων ύψους 1,29 δισ. ευρώ, έναντι 790.000.000 ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Παράλληλα, το πλεόνασμα στο εξωτερικό ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων, τρεχουσών και κεφαλαιακών μεταβιβάσεων υποχώρησε σημαντικά, διαμορφούμενο στα 1,31 δισ. ευρώ από 3,30 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Συνολικά, η ελληνική οικονομία εμφάνισε καθαρή λήψη δανείων από το εξωτερικό ύψους 5,42 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2026, αυξημένη σε σχέση με τα 4,32 δισ. ευρώ του αντίστοιχου διαστήματος του προηγούμενου έτους, εξέλιξη που αντανακλά τη συνολική χρηματοδοτική ανάγκη της οικονομίας παρά τη βελτίωση στο εμπορικό ισοζύγιο.

Διαβάστε επίσης:

ΑΑΔΕ: Ρεκόρ εμπρόθεσμων φορολογικών δηλώσεων – Πάνω από 6,7 εκατ. υποβολές για το 2025

Spitogatos Insights: Πώς διαμορφώνονται οι τιμές των ενοικίων για τη φοιτητική στέγη

Σούπερ μάρκετ: Αρχίζει τη Δευτέρα η κατάθεση δεσμευτικών προτάσεων για τις μειώσεις τιμών – Ο στόχος για τα βασικά προϊόντα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
akinita-new
ΕΛΛΑΔΑ

Γαλάτσι: 80χρονος βρέθηκε νεκρός από τον γιο του μέσα στο σπίτι του – Είχε τραύμα στο λαιμό

astinomia_vomva_2712_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καινούρια στοιχεία στο φως για τον Αιγύπτιο ισοβίτη με τη χειροβομβίδα: Στις φυλακές Διαβατών ο οργανωτής του σχεδίου για επίθεση – 15 οι πιθανοί στόχοι, ανάμεσα τους και ο Ντογιάκος

elstat_ktirio_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Μικρή αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών με συνεχή μείωση της αγοραστικής δύναμης

Adonis-Georgiadis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Τη Δευτέρα ανακοινώνεται η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο

peiraias-ioulios
ΕΛΛΑΔΑ

«Όπου φύγει-φύγει» οι αδειούχοι: Ξεπέρασαν τους 50.000 οι ταξιδιώτες από τα λιμάνια της Αττικής – Το αδιαχώρητο στα πλοία (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kaokokairia (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Τσατραφύλλιας: «Από τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα, απομακρύνεται το σενάριο για δεύτερο γύρο στην Αττική»

phising
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα απάτη μέσω Viber: Το «μήνυμα από το Temu» που θα σας αδειάσει τους λογαριασμούς

verykios_dimos
MEDIA

«Χτυπάει» Βερύκιο το MEGA; - Το MegaRadio και η Χρηστίδου

media mouse entos
MEDIA

Ο Άκης κι ο Χιώτης, οι κόντρες στην πρωινή ενημερωση, η Φαίη και το dominoeffect το ΣΚ, το-πολύ- πιθανό comeback του Πάνου Σόμπολου, η κινητικότητα για το MegaRadio και οι μεταγραφές του ΣΚΑΪ

Βρούτσης: Τα αναδρομικά θα φορολογηθούν ως εισόδημα το 2021 - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Αυγούστου 2026: Από Δευτέρα (27/7) οι πληρωμές - Οι ημερομηνίες για ΙΚΑ, Δημόσιο, ΟΑΕΕ και ΟΓΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 25.07.2026 19:16
akinita-new
ΕΛΛΑΔΑ

Γαλάτσι: 80χρονος βρέθηκε νεκρός από τον γιο του μέσα στο σπίτι του – Είχε τραύμα στο λαιμό

astinomia_vomva_2712_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καινούρια στοιχεία στο φως για τον Αιγύπτιο ισοβίτη με τη χειροβομβίδα: Στις φυλακές Διαβατών ο οργανωτής του σχεδίου για επίθεση – 15 οι πιθανοί στόχοι, ανάμεσα τους και ο Ντογιάκος

elstat_ktirio_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Μικρή αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών με συνεχή μείωση της αγοραστικής δύναμης

1 / 3