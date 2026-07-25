Φωτιές σε Ισπανία και Γαλλία: Νεκρός άνδρας στη Βαλένθια – Πάνω από 200.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους

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Ανεξέλεγκτες μαίνονται οι τεράστιες πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και τη νοτιοδυτική Γαλλία.

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε δασική πυρκαγιά στο Μανίσες της Βαλένθια, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας.

Σύμφωνα με αξιωματούχους, ο άνδρας αυτός βρέθηκε νεκρός μέσα σε ένα αυτοκίνητο, σε μια χαράδρα.

Στη Μαδρίτη και στην Άβιλα (ΒΔ της Μαδρίτης) οι πυρκαγιές έχουν ήδη κάψει 250.000 στρέμματα γης, ενώ στην περιοχή του Μπορντό έχουν καταστρέψει σχεδόν 400.000 στρέμματα.

Πάνω από 200.000 άνθρωποι και στις δύο χώρες έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους.

Οι φωτιές είναι τόσο μεγάλες που οι στήλες καπνού από τις πυρκαγιές στην περιοχή της Μαδρίτης, ενώθηκαν με τις στήλες του καπνού των πυρκαγιών της περιοχής του Μπορντό, όπως δείχνουν δορυφορικές εικόνες της Κρατικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της Ισπανίας (Aemet).

Σε ανάρτηση της Aemet στην πλατφόρμα X, φαίνεται το άκρο του σύννεφου καπνού των δασικών πυρκαγιών στην περιοχή της Μαδρίτης να ενώνεται με την κορυφή του νέφους από τις πυρκαγιές του Μπορντό.

Στην Ισπανία, τα τρία μέτωπα της Μαδρίτης συγχωνεύτηκαν σε ένα και oι αρχές βρίσκονται τώρα αντιμέτωπες με το εφιαλτικό σενάριο αυτές οι φωτιές να ενωθούν με το μέτωπο της Άβιλα.

Οι εκτοπισμένοι ξεπερνούν πλέον τους 70.000.

Στη Γαλλία, στη χερσόνησο Καπ Φερέ στις ακτές του Ατλαντικού, πολίτες και τουρίστες απεγκλωβίστηκαν με πλωτά μέσα. Ως τώρα η φωτιά έχει κάψει έκταση δύο φορές στο μέγεθος του Παρισιού.

Από την Τετάρτη περισσότεροι από 160.000 πολίτες στην Ζιρόντ έχουν κληθεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Με εντολή του Γάλλου προέδρου ο στρατός κινητοποιεί 1.500 στρατιώτες και για πρώτη φορά το στρατιωτικό αεροσκάφος Α400Μ μπαίνει στη μάχη της κατάσβεσης. Το συγκεκριμένο αεροσκάφος έχει τη δυνατότητα να πετά και τη νύχτα ενώ έχει μια τεράστια δεξαμενή χωρητικότητας 20.000 λίτρων νερού ή επιβραδυντικού υγρού, τριπλάσια από αυτή των Καναντέρ.

Η διοργανώτρια αρχή του ποδηλατικού Γύρου της Γαλλίας μείωσε τη διάρκεια του τελευταίου ετάπ του αγώνα την Κυριακή, προκειμένου να διαθέσει στελέχη για την καταπολέμηση των πυρκαγιών.

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