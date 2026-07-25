Κόλαση πυρκαγιάς στην Ισπανία: Αναχώρησαν από την Ελλάδα τα δύο Canadair – Ένα με τον καπνό του Μπορντό ο καπνός της Μαδρίτης (Video)

Takeaways by to pontiki AI Η Ελλάδα απέστειλε δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Canadair CL-415 στην Ισπανία για να συνδράμουν στην κατάσβεση των μεγάλων δασικών πυρκαγιών που πλήττουν τη χώρα.

Τα αεροσκάφη, συνοδευόμενα από μεταγωγικό C-27J για τη μεταφορά προσωπικού και υλικών, αναμένεται να αφιχθούν στην αεροπορική βάση Τορεχόν μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

Οι πυρκαγιές στην Ισπανία και τη Γαλλία έχουν προκαλέσει την εκκένωση χιλιάδων κατοίκων, καθώς οι ακραίες καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Τα πύρινα μέτωπα έχουν προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές σε δασικές εκτάσεις και υποδομές, οδηγώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ενεργοποίηση μηχανισμών για την παροχή περαιτέρω διεθνούς βοήθειας.

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Αναχώρησαν για την Ισπανία τα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Canadair CL – 415 στο πλαίσιο της εναέριας συνδρομής που παρέχει η Ελλάδα για την υποστήριξη των επιχειρήσεων αντιμετώπισης των μεγάλων δασικών πυρκαγιών που πλήττουν την χώρα.

Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη CL-415 αναχώρησαν χθες από τη Θεσσαλονίκη, ωστόσο, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, πραγματοποίησαν ενδιάμεση προσγείωση στο Άκτιο, καθώς δεν κατέστη δυνατή η απευθείας μετάβασή τους.

Όπως ανέφεραν στρατιωτικές πηγές, παράλληλα, διατίθεται ένα μεταγωγικό αεροσκάφος C-27J της 112 Πτέρυγας Μάχης για τη μεταφορά του απαιτούμενου προσωπικού και υλικών, προς υποστήριξη του έργου των πυροσβεστικών αεροσκαφών.

Τα αεροσκάφη, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αναμένεται να αφιχθούν στην αεροπορική βάση Τορεχόν της Ισπανίας σήμερα το απόγευμα.

Σημειώνεται ότι η αποστολή των εναέριων μέσων πραγματοποιείται μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (UCPM), κατόπιν σχετικού αιτήματος των Ισπανικών αρχών προς το Ευρωπαϊκό Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης (ERCC).

Στο έλεος της πύρινης λαίλαπας Ισπανία και Γαλλία

Περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους ή βρίσκονται σε καθεστώς περιορισμού εξαιτίας της πύρινης κόλασης που «καταπίνει» τα πάντα στο πέρασμά της σε Ισπανία και Γαλλία, με τις Αρχές να δίνουν διαρκώς νέες εντολές εκκένωσης καθώς τα πύρινα μέτωπα παραμένουν εκτός ελέγχου.

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η εξέλιξη γύρω από τη Μαδρίτη, καθώς δύο από τρεις μεγάλες πυρκαγιές ενώθηκαν, σχηματίζοντας ένα τεράστιο ενιαίο μετωπο, που ονομάστηκε από τις αρχές «Δυτική Σιέρα».

Πρόκειται για το δυσμενέστερο σενάριο που φοβούνταν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς οι ισχυροί άνεμοι και οι ακραίες θερμοκρασίες ευνοούν τη συνεχή εξάπλωση της φωτιάς.

Τα δύο μέτωπα, στο Σαν Μαρτίν ντε Βαλδεϊγλέσιας και στη Βίλα ντελ Πράδο, είχαν ήδη καταστρέψει περισσότερα από 24.000 στρέμματα δασικών και αγροτικών εκτάσεων πριν ενωθούν. Ο νομάρχης της Μαδρίτης Φρανσίσκο Μαρτίν χαρακτήρισε την κατάσταση «εκτός ελέγχου», προειδοποιώντας ότι οι φλόγες κινούνται προς το Νάβας ντελ Ρέι, δυτικά της πρωτεύουσας, γεγονός που οδήγησε σε νέες εκκενώσεις οικισμών.

«Αδύνατο να ελεγχθεί η φωτιά»

Η πυρκαγιά που μαίνεται κοντά στη Μαδρίτη είναι αδύνατο να ελεγχθεί, δήλωσε ο Κάρλος Νοβίλο, επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης έκτακτης ανάγκης της Μαδρίτης, τονίζοντας ότι η πύρινη κόλαση υπερβαίνει τις ανθρώπινες δυνάμεις, λόγω των ανέμων, της ξηρασίας και των υψηλών θερμοκρασιών.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ έκανε λόγο για «δραματικές στιγμές» και κάλεσε τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών, τονίζοντας ότι οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.

Οι φλόγες πέρασαν από τις εγκαταστάσεις της NASA

Σοβαρή ανησυχία προκάλεσε και η επιβεβαίωση της NASA ότι η πυρκαγιά πέρασε μέσα από το συγκρότημα Madrid Deep Space Communications Complex (MDSCC), έναν από τους τρεις σταθμούς του δικτύου Deep Space Network, μέσω του οποίου διατηρείται η επικοινωνία με διαστημικές αποστολές.

Οι εγκαταστάσεις είχαν εκκενωθεί εγκαίρως και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για το μέγεθος των ζημιών, οι οποίες θα εκτιμηθούν όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Μαζικές εκκενώσεις και στη Γαλλία

Εξαιρετικά δύσκολη παραμένει η κατάσταση και στη νοτιοδυτική Γαλλία. Οι αρχές διέταξαν την πλήρη εκκένωση της χερσονήσου Καπ Φερέ, ενός από τα δημοφιλέστερα παραθαλάσσια θέρετρα στις ακτές του Ατλαντικού, ενώ η πυρκαγιά στον κόλπο του Αρκασόν συνεχίζει να εξαπλώνεται ανεξέλεγκτα.

Μέχρι στιγμής έχουν καεί περίπου 190.000 στρέμματα και σχεδόν 100 κτίρια, ενώ περισσότεροι από 800 πυροσβέστες και εναέρια μέσα επιχειρούν στην περιοχή.

Τα ξημερώματα του Σαββάτου οι γαλλικές αρχές προχώρησαν στην προληπτική εκκένωση επτά δήμων, καθώς η φωτιά κινείται προς τη μητροπολιτική περιοχή του Μπορντό, επηρεάζοντας δεκάδες χιλιάδες κατοίκους. Στο Καπ Φερέ, η απομάκρυνση πολιτών πραγματοποιείται ακόμη και με σκάφη, καθώς η χερσόνησος συνδέεται με την ηπειρωτική χώρα μέσω ενός στενού οδικού άξονα.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον στρατό να συνδράμει «στον μέγιστο βαθμό» τις επιχειρήσεις της Πολιτικής Προστασίας, χαρακτηρίζοντας τις πυρκαγιές πρωτοφανείς.

Ευρωπαϊκή κινητοποίηση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενεργοποίησε τον ευρωπαϊκό μηχανισμό πολιτικής προστασίας, αποστέλλοντας τέσσερα πυροσβεστικά αεροσκάφη στην Ισπανία και τρία στη Γαλλία.

Παράλληλα, η Ελλάδα ανακοίνωσε ότι θα ενισχύσει τις επιχειρήσεις κατάσβεσης στην περιοχή της Μαδρίτης με την αποστολή δύο πυροσβεστικών αεροσκαφών Canadair.

Τα σύννεφα του καπνού της Μαδρίτης ενώθηκαν με τους καπνούς του Μπορντό

Οι στήλες καπνού από τις πυρκαγιές στην περιοχή της Μαδρίτης, ενώθηκαν με τις στήλες του καπνού των πυρκαγιών της περιοχής του Μπορντό, σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες της Κρατικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της Ισπανίας (Aemet).

Σε ανάρτηση της Aemet στην πλατφόρμα X φαίνεται το άκρο του σύννεφου καπνού των δασικών πυρκαγιών στην περιοχή της Μαδρίτης να ενώνεται με την κορυφή του νέφους από τις πυρκαγιές του Μπορντό.

Οι πυρκαγιές στις περιοχές της Μαδρίτης και της Άβιλα έχουν ήδη κάψει 250.000 στρέμματα γης, ενώ στην περιοχή του Μπορντό έχουν καταστρέψει σχεδόν 400.000 στρέμματα.

Οι ισπανικές και οι γαλλικές αρχές διέταξαν την απομάκρυνση περίπου 270.000 ανθρώπων από τις εστίες τους. Παρίσι και Μαδρίτη ζήτησαν την ευρωπαϊκή συνδρομή για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

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