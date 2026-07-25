Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε μπαράζ επιθέσεων στη Ρωσία – Χτυπήθηκαν και πλοία με στρατιωτικό φορτίο για το Ιράν

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Μπαράζ επιθέσεων στη Ρωσία ανακοίνωσε, σήμερα Σάββατο, ο ουκρανός πρόεδρος με ανάρτησή του στο Χ.

Οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο και πλοία που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά στρατιωτικών φορτίων που συνδέονται με το Ιράν στην Κασπία Θάλασσα, δήλωσε το Σάββατο ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, παραθέτοντας σχετικό βίντεο.

«Επίσης, πετύχαμε πολύ ισχυρά αποτελέσματα με επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας στην Κασπία Θάλασσα – συμπεριλαμβανομένων πλοίων που χρησιμοποιούνται σε αποστολές στρατιωτικών φορτίων που αφορούν το Ιράν», δήλωσε.

Ukraine continues applying long‑range sanctions in response to Russian strikes. Last night, the warriors of our Defense Forces hit targets across different regions of Russia that are fueling this war.



Once again, a plant in Kirov was struck – the one supplying components for the… pic.twitter.com/D0Z6bFRiww — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 25, 2026

Η ανάρτηση Ζελένσκι

«Η Ουκρανία συνεχίζει να εφαρμόζει κυρώσεις μεγάλης εμβέλειας σε απάντηση στις ρωσικές επιθέσεις. Χθες το βράδυ, οι πολεμιστές των Αμυντικών μας Δυνάμεων έπληξαν στόχους σε διάφορες περιοχές της Ρωσίας που τροφοδοτούν αυτόν τον πόλεμο.

»Για άλλη μια φορά, χτυπήθηκε ένα εργοστάσιο στο Κίροφ – αυτό που προμηθεύει εξαρτήματα για τα όπλα που χρησιμοποιεί η Ρωσία για να επιτεθεί στον λαό μας. Αυτό απέχει περίπου 1.200 χιλιόμετρα από τα σύνορα της Ουκρανίας. Επίσης, χτυπήθηκαν ένα διυλιστήριο πετρελαίου στο Τιουμέν, μια εγκατάσταση logistics στην Αικατερινούπολη και μια αποθήκη καυσίμων και λιπαντικών στο Ροστόφ επί του Ντον. Πετύχαμε επίσης πολύ ισχυρά αποτελέσματα με επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας στην Κασπία Θάλασσα – συμπεριλαμβανομένων σκαφών που χρησιμοποιούνται σε αποστολές στρατιωτικού φορτίου που αφορούν το Ιράν, καθώς και ένα πολεμικό πλοίο.

Ο στρατός της Ουκρανίας έπληξε ακόμη ένα ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου στο Τιουμέν και ένα εργοστάσιο στο Κίροφ που παράγει εξαρτήματα για βλήματα, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η Ουκρανία έπληξε επίσης μια εγκατάσταση εφοδιαστικής αλυσίδας στην Αικατερινούπολη», πρόσθεσε ο Ζελένσκι στο X, χωρίς να την κατονομάζει.

Η ουκρανική υπηρεσία ασφαλείας ανακοίνωσε ότι έπληξε και την πετρελαϊκή πλατφόρμα Φιλανόβσκι (που ανήκει στην ρωσική ενεργειακή εταιρεία Lukoil) και δύο φορτηγά πλοία στην Κασπία – το Port Olya 2 και το Begey – που πιστεύεται ότι εμπλέκονται σε μεταφορές στρατιωτικού φορτίου μεταξύ Ρωσίας και Ιράν, πρόσθεσε η υπηρεσία ασφαλείας σε ανάρτηση στην εφαρμογή Telegram.

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