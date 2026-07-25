Τουρισμός για… λίγους και λίγες μέρες: Το «απλησίαστο» ελληνικό καλοκαίρι, οι διακοπές των 3 ημερών και η βουτιά στο μπάτζετ

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Σε «είδος πολυτελείας» έχει μετατραπεί η θερινή άδεια για την πλειονότητα των ελληνικών νοικοκυριών, την ώρα που ο ελληνικός τουρισμός οδεύει προς νέο ιστορικό ρεκόρ αφίξεων. Πίσω όμως από τους λαμπερούς δείκτες και την αυξημένη επιβατική κίνηση, η πραγματικότητα αποτυπώνει μια δομική ανατροπή: Οι παραδοσιακές διακοπές των 10-15 ημερών έχουν δώσει τη θέση τους σε ολιγοήμερες αποδράσεις «express», με τις δαπάνες των ταξιδιωτών στην εστίαση και την αγορά να συμπιέζονται δραματικά.

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία και έρευνες φορέων της αγοράς, πάνω από το 60% των Ελλήνων δηλώνει ότι θα περιορίσει τις διακοπές του σε μόλις 3 έως 4 ημέρες ή δεν θα κάνει καθόλου διακοπές φέτος, καταγράφοντας μια μετατόπιση της τάξεως του 25% με 30% προς τα «σύντομα ταξίδια» σε σύγκριση με την προηγούμενη διετία.

Αφίξεις vs. Διάρκεια παραμονής: Η παράδοξος τουριστική εξίσωση

Την ώρα που οι αεροπορικές αφίξεις στα κυριότερα αεροδρόμια της χώρας καταγράφουν άνοδο της τάξεως του 5% έως 8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, η μέση διάρκεια παραμονής (Length of Stay) των ταξιδιωτών παρουσιάζει υποχώρηση που αγγίζει το 12% με 15%.

Οι ταξιδιώτες επιλέγουν πλέον συντομότερα ταξίδια, καθώς το συνολικό κόστος ανά ημέρα έχει εκτιναχθεί, με αποτέλεσμα ο όγκος των τουριστών να μην μεταφράζεται σε ανάλογη αύξηση των ημερών διαμονής.

Το «κοκτέιλ» της ακρίβειας: Ακτοπλοϊκά και καύσιμα στο κόκκινο

Η αποκορύφωση της τουριστικής σεζόν φέρνει στο φως τις επιβαρύνσεις που καλούνται να πληρώσουν οι ταξιδιώτες, ειδικά για τις μετακινήσεις τους:

Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Παρά τις επιμέρους προσφορές, οι τιμές των ναύλων παραμένουν αυξημένες κατά 15% έως 25% αθροιστικά την τελευταία διετία. Για μια τετραμελή οικογένεια με αυτοκίνητο, το κόστος των εισιτηρίων μετ’ επιστροφής για δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς ξεπερνά συχνά τα 600 με 800 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε ολόκληρο το budget διαμονής.

Καύσιμα & Μετακινήσεις: Η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης, λόγω της αυξημένης εποχικής ζήτησης και των επιβαρύνσεων στα νησιά, κινείται σταθερά άνω των 1,90€ – 2,00€/λίτρο στην ηπειρωτική χώρα και αγγίζει ή ξεπερνά τα 2,20€/λίτρο στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, επιβαρύνοντας το ταξίδι κατά 15% με 20% επιπλέον σε σχέση με τους χειμερινούς μήνες.

«Μαχαίρι» 20% έως 30% στο μπάτζετ της εστίασης

Η πίεση από τα μεταφορικά και τη διαμονή μεταφέρεται άμεσα στην τοπική αγορά και την εστίαση. Παράγοντες του κλάδου αναφέρουν ότι, αν και τα τραπέζια γεμίζουν τις ώρες αιχμής, η μέση κατανάλωση ανά άτομο έχει υποχωρήσει κατά 20% έως 30%.

Οι καταναλωτές περιορίζουν τις παραγγελίες τους στα απολύτως απαραίτητα, αποφεύγουν την καθημερινή έξοδο για φαγητό και στρέφονται συχνότερα σε λύσεις γρήγορου φαγητού ή προμηθειών από τα super market.

Το ακανθώδες ερώτημα για την επόμενη μέρα

Η στροφή προς τις διακοπές «express» και η συμπίεση των δαπανών αναδεικνύουν τα όρια της αντοχής των καταναλωτών. Ενώ οι συνολικοί αριθμοί των αφίξεων συντηρούν την εικόνα μιας «δυνατής» σεζόν, η τοπική οικονομία εισπράττει μικρότερο όφελος ανά επισκέπτη, ενώ η πρόσβαση των ίδιων των Ελλήνων στο δικαίωμα των θερινών διακοπών συρρικνώνεται δραματικά.

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