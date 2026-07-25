Σαουδική Αραβία: Ελληνικοί Patriot αναχαίτισαν δύο βαλλιστικούς πυραύλους των Χούθι

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Ελληνικοί Patriot αναχαίτισαν δύο βαλλιστικούς πυραύλους των ανταρτών Χούθι στη Σαουδική Αραβία όπως έγινε γνωστό σήμερα το πρωί.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ, το περιστατικό σημειώθηκε στις 07:15 ώρα Ελλάδας, όταν η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων Patriot της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ) ενεργοποιήθηκε για την αντιμετώπιση επίθεσης στο πλαίσιο της αποστολής Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept.

Οι δύο πύραυλοι, που αποδίδονται στους Χούθι, κατευθύνονταν σε κρίσιμη εγκατάσταση διυλιστηρίων στην περιοχή Γιανμπού, όπου βρίσκεται η ελληνική μονάδα αεράμυνας.

Το ΓΕΕΘΑ έκανε λόγο για επιτυχή αντιμετώπιση της απειλής, σημειώνοντας ότι η ελληνική πυροβολαρχία συνεχίζει κανονικά την αποστολή της.

Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ

Γνωρίζεται ότι το Σάββατο 25 Ιουλίου και ώρα 07:15 (ώρα Ελλάδας), η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ), στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην αποστολή της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept» για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, αντιμετώπισε με επιτυχία 100% επίθεση από την περιοχή της Υεμένης.

Η επίθεση εκδηλώθηκε με δύο βαλλιστικούς πυραύλους και είχε ως στόχο σημαντικότατη εγκατάσταση διυλιστηρίων στην περιοχή Γιανμπού, όπου είναι ανεπτυγμένη η ελληνική Πυροβολαρχία.

Η ΕΛΔΥΣΑ συνεχίζει κανονικά την αποστολή της.

Σημειώνεται ότι και στις αρχές Απριλίου η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων Patriot της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ), στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην αποστολή της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept» για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, έβαλε ένα βλήμα και κατέρριψε ένα στόχο (μη επανδρωμένο Αερόχημα – UAV),σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες εμπλοκής.

Παράλληλα, στις 19 Μαρτίου οι ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία είχαν καταρρίψει δύο ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους.

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