search
ΣΑΒΒΑΤΟ 25.07.2026 11:23
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.07.2026 09:18

Σαουδική Αραβία: Ελληνικοί Patriot αναχαίτισαν δύο βαλλιστικούς πυραύλους των Χούθι

25.07.2026 09:18
patriot

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ελληνικοί Patriot αναχαίτισαν δύο βαλλιστικούς πυραύλους των ανταρτών Χούθι στη Σαουδική Αραβία όπως έγινε γνωστό σήμερα το πρωί.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ, το περιστατικό σημειώθηκε στις 07:15 ώρα Ελλάδας, όταν η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων Patriot της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ) ενεργοποιήθηκε για την αντιμετώπιση επίθεσης στο πλαίσιο της αποστολής Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept.

Οι δύο πύραυλοι, που αποδίδονται στους Χούθι, κατευθύνονταν σε κρίσιμη εγκατάσταση διυλιστηρίων στην περιοχή Γιανμπού, όπου βρίσκεται η ελληνική μονάδα αεράμυνας.

Το ΓΕΕΘΑ έκανε λόγο για επιτυχή αντιμετώπιση της απειλής, σημειώνοντας ότι η ελληνική πυροβολαρχία συνεχίζει κανονικά την αποστολή της.

Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ

Γνωρίζεται ότι το Σάββατο 25 Ιουλίου και ώρα 07:15 (ώρα Ελλάδας), η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ), στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην αποστολή της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept» για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, αντιμετώπισε με επιτυχία 100% επίθεση από την περιοχή της Υεμένης.

Η επίθεση εκδηλώθηκε με δύο βαλλιστικούς πυραύλους και είχε ως στόχο σημαντικότατη εγκατάσταση διυλιστηρίων στην περιοχή Γιανμπού, όπου είναι ανεπτυγμένη η ελληνική Πυροβολαρχία.

Η ΕΛΔΥΣΑ συνεχίζει κανονικά την αποστολή της.

Σημειώνεται ότι και στις αρχές Απριλίου η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων Patriot της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ), στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην αποστολή της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept» για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, έβαλε ένα βλήμα και κατέρριψε ένα στόχο (μη επανδρωμένο Αερόχημα – UAV),σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες εμπλοκής.

Παράλληλα, στις 19 Μαρτίου οι ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία είχαν καταρρίψει δύο ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους.

Διαβάστε επίσης:

Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ χτύπησαν ιρανικό τάννερ στον Κόλπο του Ομάν – «Επιχείρησε να σπάσει το ναυτικό μπλόκο τέσσερις φορές»

«Αυτή δεν είναι βοήθεια, είναι κατοχή»: Διαδηλωτές υπέρ του Μαδούρο έκαψαν την αμερικανική και την ισραηλινή σημαία

Τραμπ: Ο Νετανιάχου θα επισκεφθεί τις ΗΠΑ την επόμενη εβδομάδα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kokkinou-new
LIFESTYLE

«Happy birthday to me!»: Η Έλλη Κοκκίνου έκλεισε τα 56 και το γιόρτασε με φίλους

ergostasio-volkswagen
ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ο βιομηχανικός τομέας λέει ότι χάνονται 15.000 θέσεις εργασίας κάθε μήνα

metro athinas new
ΕΛΛΑΔΑ

Τι αλλάζει στη Γραμμή 3 του Μετρό από Κυριακή 26/7 – Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα και τα τελευταία δρομολόγια τους

syros
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία 41χρονης διασώστριας στη Σύρο: Ολοκληρώθηκε η αναπαράσταση – «Αδιευκρίνιστο το κίνητρο»

SALMAS_GEORGIADIS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανάρτηση Γεωργιάδη για Σαλμά: Τι πρόσφερε στον Πολάκη και του διέγραψε το πρόστιμο του ΕΟΠΥΥ;

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kaokokairia (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Τσατραφύλλιας: «Από τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα, απομακρύνεται το σενάριο για δεύτερο γύρο στην Αττική»

media mouse entos
MEDIA

Ο Άκης κι ο Χιώτης, οι κόντρες στην πρωινή ενημερωση, η Φαίη και το dominoeffect το ΣΚ, το-πολύ- πιθανό comeback του Πάνου Σόμπολου, η κινητικότητα για το MegaRadio και οι μεταγραφές του ΣΚΑΪ

Βρούτσης: Τα αναδρομικά θα φορολογηθούν ως εισόδημα το 2021 - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Αυγούστου 2026: Από Δευτέρα (27/7) οι πληρωμές - Οι ημερομηνίες για ΙΚΑ, Δημόσιο, ΟΑΕΕ και ΟΓΑ

syros-dolofonia-562134
ΕΛΛΑΔΑ

Αναπαράσταση στη Σύρο για το φονικό της 41χρονης διασώστριας – Τα βίντεο, το μαχαίρι και τα αναπάντητα ερωτήματα

stavrosgeorgiou_dolofonia
ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Γεωργίου: Πώς «έσπασε» και ομολόγησε ο 28χρονος – Πούλησε στην Ομόνοια το λάπτοπ του ποινικολόγου, ψάχνουν και το κινητό

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 25.07.2026 11:23
kokkinou-new
LIFESTYLE

«Happy birthday to me!»: Η Έλλη Κοκκίνου έκλεισε τα 56 και το γιόρτασε με φίλους

ergostasio-volkswagen
ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ο βιομηχανικός τομέας λέει ότι χάνονται 15.000 θέσεις εργασίας κάθε μήνα

metro athinas new
ΕΛΛΑΔΑ

Τι αλλάζει στη Γραμμή 3 του Μετρό από Κυριακή 26/7 – Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα και τα τελευταία δρομολόγια τους

1 / 3