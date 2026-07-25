Ανάρτηση Γεωργιάδη για Σαλμά: Τι πρόσφερε στον Πολάκη και του διέγραψε το πρόστιμο του ΕΟΠΥΥ;

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Το ζήτημα του διαγραφέντος προστίμου του ΕΟΠΥΥ σε βάρος εταιρείας με τη συμμετοχή συγγενικών προσώπων του Μάριου Σαλμά επανέφερε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Με ανάρτησή του στο Χ, ο υπουργός Υγείας εξαπέλυσε επίθεση σε βάρος του ανεξάρτητου βουλευτή, δημοσιεύοντας αναλυτικό χρονολόγιο των αποφάσεων για τη διαγραφή, αφήνοντας αιχμές κατά του Παύλου Πολάκη.

Προανήγγειλε δε ότι τα χρήματα του προστίμου, που ξεπερνούν τα 176.000 ευρώ, θα καταλογιστούν άμεσα εκ νέου εντόκως από το 2019, «και σε όλα τα τότε μέλη του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ που χάρισαν λεφτά του Κράτους στον Σαλμά λες και ήταν δικά τους!».

Εδώ σας παρουσιάζω όλο το χρονικό της σκανδαλώδους παρέμβασης στο τότε ΔΣ του ΕΟΠΥΥ, προφανώς κατ´εντολήν @pavpol2222 με την οποία χαρίστηκαν στον Σαλμά, τον τωρινό του συνέταιρο στην εναντίον μου λάσπη, 176.700€. Κάποτε θα πρέπει ο λαλίστατος Παύλος να μας εξηγήσει τί του είχε… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 25, 2026

Αναλυτικά η ανάρτηση Γεωργιάδη:

Εδώ σας παρουσιάζω όλο το χρονικό της σκανδαλώδους παρέμβασης στο τότε ΔΣ του ΕΟΠΥΥ, προφανώς κατ´εντολήν @pavpol2222 με την οποία χαρίστηκαν στον Σαλμά, τον τωρινό του συνέταιρο στην εναντίον μου λάσπη, 176.700€. Κάποτε θα πρέπει ο λαλίστατος Παύλος να μας εξηγήσει τί του είχε προσφέρει ο Σαλμάς και του χάρισε όλα αυτά τα τα λεφτά….αν και κάπου πάει το μυαλό μας….διαβάστε και φρίξτε:

«17.10.2014: Σύσταση της εταιρείας «Αρθροσκόπηση – Υπερηχοτομογραφία ΙΔΕ Ε.Ε.» με συμμετοχή συγγενικών προσώπων του Μάριου Σαλμά.

2.12.2014: Απόφαση ΚΕΣΥ για ορισμό για τη διαγνωστική αρθροσκόπηση την ίδια τιμή αποζημίωσης (1.500€) με το ΚΕΝ Μ22Α

18.12.2014: Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών χορηγεί άδεια λειτουργίας και επιτρέπει τη συστέγαση με το ορθοπαιδικό ιατρείο του Μ. Σαλμά.

Υπουργική απόφαση ((η οποία δεν δημοσιεύτηκε ως όφειλε σε ΦΕΚ) που καθορίζει αποζημίωση περίπου 1.500 € για τη διαγνωστική αρθροσκόπηση. Ιούνιος 2015–Αύγουστος 2016: Πραγματοποιούνται περίπου 551 διαγνωστικές αρθροσκοπήσεις στο συγκεκριμένο κέντρο, με συνολική αποζημίωση από τον ΕΟΠΥΥ 276.458,02 € μετά τις μειώσεις (rebate/clawback).

26-10-2016: Εκδόθηκε η προβλεπόμενη από το νόμο ΚΥΑ σε ΦΕΚ με την οποία η τιμή αποζημίωσης μειώθηκε στα 300€ (150€ αποζημίωση του ιατρού και ως 150€ για τα αναλώσιμα της εξέτασης)

Μάιος 2017: Η σχετική δικογραφία διαβιβάζεται στη Βουλή λόγω της εμπλοκής υπουργικών αποφάσεων.

Σεπτέμβριος 2017: Η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής εξετάζει την υπόθεση.

Τέλη 2017 – αρχές 2018: Δημοσιεύεται το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής με αναλυτικό χρονολόγιο και υπολογισμούς της εκτιμώμενης ζημίας.

9/5/2018 και 6/6/2018 εκθέσεις ελέγχου τις υπεδυφκα με εύρημα 438 μη νόμιμα παραστατικά αξίας 276.458,02 ευρώ του παρόχου «ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ-ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΙΔΕ Ε.Ε.

⁠Απόφαση ΔΣ ΕΟΠΥΥ 519/3-12-2018 με απόφαση κατά πλειοψηφία για αποδοχή πορισμάτων υπεδυφκα και καταλογιστική πράξη σε βάρος του παρόχου ποσού 276.458,02 ευρώ για 438 μη νόμιμα παραπεμπτικά για υποβολές από Ιούνιο 2015 έως και 13/4/2016.

⁠1/4/2019 νέο πόρισμα της υπεδυφκα με πλήρη επεξεργασία στοιχείων όπου προκύπτουν 247 μη νομότυπα παραστατικά με προκληθεισα ζημιά του οργανισμού ποσού 316.200 ευρώ. Μετά την αφαίρεση του clawback και rebate που έχει εισπραχθεί και αφορά την συγκεκριμένη περίοδο αλλά και του ποσού που κατέθεσε ο ίδιος και ανέρχονται συνολικά στις 139.522,93 ευρώ, το τελικό ποσό που θα πρέπει να του καταλογιστεί είναι 176.677,07 ευρώ (δηλαδή 316.200 – 89.797,93 – 20.400 – 29.325,93=176.677,07).

⁠20/5/2019 συμπληρωματική επειδή υπεδυφκα.

⁠22/5/2019 διαβίβαση των πορισμάτων προς την γενική διεύθυνση οικονομικών υπηρεσιών για ενέργειες.

⁠28/5/2018 εισήγηση της διεύθυνσης οικονομικών υπηρεσιών για καταλογισμό ποσού 176.677,07 ευρώ.

⁠31/5/2019 απόφαση ΔΣ εοπυυ (562/31-5-2019) με απόφαση αναβολή του θέματος

⁠6/6/2019 εισήγηση του γενικού διευθυντη οικονομικών υπηρεσιών για εκ νέου καταλογισμό ποσού στον ανωτέρω πάροχο, σύμφωνα και με τα νέα πορίσματα ζητώντας να διορθωθεί και το ποσό και να καταλογιστεί ποσό 176.677,07. Το εν λόγω ποσό προκύπτει για διαπιστωθείσα ζημιά του οργανισμού ύψους 316.200 ευρώ και αφαίρεση του clawback και rebate καθώς και ποσού που κατέθεσε ο ίδιος.

⁠20.06.2019: Με την Απόφαση ΔΣ του ΕΟΠΥΥ (570/20-6-2019) κατά πλειοψηφία,δεν βεβαιώνεται το ποσό του καταλογισμού καθώς δεν γίνεται δεκτή η εισαγηση της διεύθυνσης οικονομικών υπηρεσιών»

Αυτοί τολμούν και κουνούν το δάχτυλο σε μένα περί ηθικής; Δεν είμαστε καθόλου καλά.

Τα χρήματα θα καταλογιστούν άμεσα εκ νέου εντόκως από το 2019 και σε όλα τα τότε μέλη του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ που χάρισαν λεφτά του Κράτους στον Σαλμά λες και ήταν δικά τους!».

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