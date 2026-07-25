search
ΣΑΒΒΑΤΟ 25.07.2026 11:22
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.07.2026 10:54

Ανάρτηση Γεωργιάδη για Σαλμά: Τι πρόσφερε στον Πολάκη και του διέγραψε το πρόστιμο του ΕΟΠΥΥ;

25.07.2026 10:54
SALMAS_GEORGIADIS

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Το ζήτημα του διαγραφέντος προστίμου του ΕΟΠΥΥ σε βάρος εταιρείας με τη συμμετοχή συγγενικών προσώπων του Μάριου Σαλμά επανέφερε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Με ανάρτησή του στο Χ, ο υπουργός Υγείας εξαπέλυσε επίθεση σε βάρος του ανεξάρτητου βουλευτή, δημοσιεύοντας αναλυτικό χρονολόγιο των αποφάσεων για τη διαγραφή, αφήνοντας αιχμές κατά του Παύλου Πολάκη.

Προανήγγειλε δε ότι τα χρήματα του προστίμου, που ξεπερνούν τα 176.000 ευρώ, θα καταλογιστούν άμεσα εκ νέου εντόκως από το 2019, «και σε όλα τα τότε μέλη του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ που χάρισαν λεφτά του Κράτους στον Σαλμά λες και ήταν δικά τους!».

Αναλυτικά η ανάρτηση Γεωργιάδη:

Εδώ σας παρουσιάζω όλο το χρονικό της σκανδαλώδους παρέμβασης στο τότε ΔΣ του ΕΟΠΥΥ, προφανώς κατ´εντολήν @pavpol2222 με την οποία χαρίστηκαν στον Σαλμά, τον τωρινό του συνέταιρο στην εναντίον μου λάσπη, 176.700€. Κάποτε θα πρέπει ο λαλίστατος Παύλος να μας εξηγήσει τί του είχε προσφέρει ο Σαλμάς και του χάρισε όλα αυτά τα τα λεφτά….αν και κάπου πάει το μυαλό μας….διαβάστε και φρίξτε:

«17.10.2014: Σύσταση της εταιρείας «Αρθροσκόπηση – Υπερηχοτομογραφία ΙΔΕ Ε.Ε.» με συμμετοχή συγγενικών προσώπων του Μάριου Σαλμά.
2.12.2014: Απόφαση ΚΕΣΥ για ορισμό για τη διαγνωστική αρθροσκόπηση την ίδια τιμή αποζημίωσης (1.500€) με το ΚΕΝ Μ22Α
18.12.2014: Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών χορηγεί άδεια λειτουργίας και επιτρέπει τη συστέγαση με το ορθοπαιδικό ιατρείο του Μ. Σαλμά.
Υπουργική απόφαση ((η οποία δεν δημοσιεύτηκε ως όφειλε σε ΦΕΚ) που καθορίζει αποζημίωση περίπου 1.500 € για τη διαγνωστική αρθροσκόπηση. Ιούνιος 2015–Αύγουστος 2016: Πραγματοποιούνται περίπου 551 διαγνωστικές αρθροσκοπήσεις στο συγκεκριμένο κέντρο, με συνολική αποζημίωση από τον ΕΟΠΥΥ 276.458,02 € μετά τις μειώσεις (rebate/clawback).
26-10-2016: Εκδόθηκε η προβλεπόμενη από το νόμο ΚΥΑ σε ΦΕΚ με την οποία η τιμή αποζημίωσης μειώθηκε στα 300€ (150€ αποζημίωση του ιατρού και ως 150€ για τα αναλώσιμα της εξέτασης)
Μάιος 2017: Η σχετική δικογραφία διαβιβάζεται στη Βουλή λόγω της εμπλοκής υπουργικών αποφάσεων.
Σεπτέμβριος 2017: Η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής εξετάζει την υπόθεση.
Τέλη 2017 – αρχές 2018: Δημοσιεύεται το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής με αναλυτικό χρονολόγιο και υπολογισμούς της εκτιμώμενης ζημίας.

  • 9/5/2018 και 6/6/2018 εκθέσεις ελέγχου τις υπεδυφκα με εύρημα 438 μη νόμιμα παραστατικά αξίας 276.458,02 ευρώ του παρόχου «ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ-ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΙΔΕ Ε.Ε.
  • ⁠Απόφαση ΔΣ ΕΟΠΥΥ 519/3-12-2018 με απόφαση κατά πλειοψηφία για αποδοχή πορισμάτων υπεδυφκα και καταλογιστική πράξη σε βάρος του παρόχου ποσού 276.458,02 ευρώ για 438 μη νόμιμα παραπεμπτικά για υποβολές από Ιούνιο 2015 έως και 13/4/2016.
  • ⁠1/4/2019 νέο πόρισμα της υπεδυφκα με πλήρη επεξεργασία στοιχείων όπου προκύπτουν 247 μη νομότυπα παραστατικά με προκληθεισα ζημιά του οργανισμού ποσού 316.200 ευρώ. Μετά την αφαίρεση του clawback και rebate που έχει εισπραχθεί και αφορά την συγκεκριμένη περίοδο αλλά και του ποσού που κατέθεσε ο ίδιος και ανέρχονται συνολικά στις 139.522,93 ευρώ, το τελικό ποσό που θα πρέπει να του καταλογιστεί είναι 176.677,07 ευρώ (δηλαδή 316.200 – 89.797,93 – 20.400 – 29.325,93=176.677,07).
  • ⁠20/5/2019 συμπληρωματική επειδή υπεδυφκα.
  • ⁠22/5/2019 διαβίβαση των πορισμάτων προς την γενική διεύθυνση οικονομικών υπηρεσιών για ενέργειες.
  • ⁠28/5/2018 εισήγηση της διεύθυνσης οικονομικών υπηρεσιών για καταλογισμό ποσού 176.677,07 ευρώ.
  • ⁠31/5/2019 απόφαση ΔΣ εοπυυ (562/31-5-2019) με απόφαση αναβολή του θέματος
  • ⁠6/6/2019 εισήγηση του γενικού διευθυντη οικονομικών υπηρεσιών για εκ νέου καταλογισμό ποσού στον ανωτέρω πάροχο, σύμφωνα και με τα νέα πορίσματα ζητώντας να διορθωθεί και το ποσό και να καταλογιστεί ποσό 176.677,07. Το εν λόγω ποσό προκύπτει για διαπιστωθείσα ζημιά του οργανισμού ύψους 316.200 ευρώ και αφαίρεση του clawback και rebate καθώς και ποσού που κατέθεσε ο ίδιος.
  • ⁠20.06.2019: Με την Απόφαση ΔΣ του ΕΟΠΥΥ (570/20-6-2019) κατά πλειοψηφία,δεν βεβαιώνεται το ποσό του καταλογισμού καθώς δεν γίνεται δεκτή η εισαγηση της διεύθυνσης οικονομικών υπηρεσιών»

Αυτοί τολμούν και κουνούν το δάχτυλο σε μένα περί ηθικής; Δεν είμαστε καθόλου καλά.
Τα χρήματα θα καταλογιστούν άμεσα εκ νέου εντόκως από το 2019 και σε όλα τα τότε μέλη του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ που χάρισαν λεφτά του Κράτους στον Σαλμά λες και ήταν δικά τους!».

Διαβάστε επίσης:

Δεξίωση στο Προεδρικό για την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας (Photos/Videos)

Θεοδωρικάκος: «Η Δημοκρατία απαιτεί ευθύνη και τη συμμετοχή όλων»

Επίθεση Μητσοτάκη σε Ανδρουλάκη: Γίνατε αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα, αντλείτε υπαρξιακό νόημα μόνο μέσα από τη σύγκρουση με τη ΝΔ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ergostasio-volkswagen
ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ο βιομηχανικός τομέας λέει ότι χάνονται 15.000 θέσεις εργασίας κάθε μήνα

metro athinas new
ΕΛΛΑΔΑ

Τι αλλάζει στη Γραμμή 3 του Μετρό από Κυριακή 26/7 – Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα και τα τελευταία δρομολόγια τους

syros
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία 41χρονης διασώστριας στη Σύρο: Ολοκληρώθηκε η αναπαράσταση – «Αδιευκρίνιστο το κίνητρο»

SALMAS_GEORGIADIS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανάρτηση Γεωργιάδη για Σαλμά: Τι πρόσφερε στον Πολάκη και του διέγραψε το πρόστιμο του ΕΟΠΥΥ;

odyssey
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Οδύσσεια»: Από το Hjörleifshöfði της Ισλανδίας και τη Μεσσηνία μέχρι την Εσαουίρα στο Μαρόκο – Οι εντυπωσιακές τοποθεσίες της ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kaokokairia (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Τσατραφύλλιας: «Από τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα, απομακρύνεται το σενάριο για δεύτερο γύρο στην Αττική»

media mouse entos
MEDIA

Ο Άκης κι ο Χιώτης, οι κόντρες στην πρωινή ενημερωση, η Φαίη και το dominoeffect το ΣΚ, το-πολύ- πιθανό comeback του Πάνου Σόμπολου, η κινητικότητα για το MegaRadio και οι μεταγραφές του ΣΚΑΪ

Βρούτσης: Τα αναδρομικά θα φορολογηθούν ως εισόδημα το 2021 - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Αυγούστου 2026: Από Δευτέρα (27/7) οι πληρωμές - Οι ημερομηνίες για ΙΚΑ, Δημόσιο, ΟΑΕΕ και ΟΓΑ

syros-dolofonia-562134
ΕΛΛΑΔΑ

Αναπαράσταση στη Σύρο για το φονικό της 41χρονης διασώστριας – Τα βίντεο, το μαχαίρι και τα αναπάντητα ερωτήματα

stavrosgeorgiou_dolofonia
ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Γεωργίου: Πώς «έσπασε» και ομολόγησε ο 28χρονος – Πούλησε στην Ομόνοια το λάπτοπ του ποινικολόγου, ψάχνουν και το κινητό

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 25.07.2026 11:22
ergostasio-volkswagen
ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ο βιομηχανικός τομέας λέει ότι χάνονται 15.000 θέσεις εργασίας κάθε μήνα

metro athinas new
ΕΛΛΑΔΑ

Τι αλλάζει στη Γραμμή 3 του Μετρό από Κυριακή 26/7 – Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα και τα τελευταία δρομολόγια τους

syros
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία 41χρονης διασώστριας στη Σύρο: Ολοκληρώθηκε η αναπαράσταση – «Αδιευκρίνιστο το κίνητρο»

1 / 3