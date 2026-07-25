Φωτιά τώρα στην Κέρκυρα – Σηκώθηκαν δύο ελικόπτερα

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που εκδηλώθηκε, στις 11 το πρωί του Σαββάτου, σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λιβάδι Ρόπα στην Κέρκυρα.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 18 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 15ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 4 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Κέρκυρας.

Για σήμερα, η Κέρκυρα έχει υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς ( κατηγορία 3)

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κέρκυρας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

Διαβάστε επίσης:

Κολυδάς: «Η ψυχρή λίμνη που χτύπησε τη χώρα είναι παρόμοια με εκείνη του Ιουλίου του 2002»

Νέα απάτη μέσω Viber: Το «μήνυμα από το Temu» που θα σας αδειάσει τους λογαριασμούς

Κακοκαιρία: 940 κλήσεις δέχθηκε η πυροσβεστική – Περισσότερες από 250 για κοπές δέντρων στην Αττική



