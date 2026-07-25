Δολοφονία 41χρονης διασώστριας στη Σύρο: Δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη στον 41χρονο, για συνέργεια κατηγορείται η σύζυγός του

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Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε βάρος του 41χρονου κατηγορούμενου ασκήθηκε ποινική δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ η σύζυγός του αντιμετωπίζει κατηγορία για συνέργεια.

Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν στον ανακριτή την ερχόμενη Τρίτη.

Το πρωί του Σαββάτου πραγματοποιήθηκε αναπαράσταση στον τόπο του εγκλήματος, παρουσία των αστυνομικών και των δύο συλληφθέντων, του φερόμενου ως δράστη και της συζύγου του.

Τα βίντεο, το μαχαίρι και τα αναπάντητα ερωτήματα



Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε ότι το βιντεοληπτικό υλικό έχει εξεταστεί ενδελεχώς από τους αστυνομικούς και σε σημαντικό βαθμό επιβεβαιώνει όσα έχουν καταθέσει μέχρι στιγμής οι δύο συλληφθέντες.

«Αδιευκρίνιστο το κίνητρο»

Ωστόσο, παραμένει άγνωστο τι ακριβώς συνέβη στο εσωτερικό της οικίας, όπου, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, η γυναίκα τραυματίστηκε αρχικά από αιχμηρό αντικείμενο.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον ισχυρισμό περί νόμιμης άμυνας που προβάλλει ο φερόμενος ως δράστης. Οι εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές εξετάζουν εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της άμυνας ή αν υπήρξε υπέρβασή της, δεδομένου ότι η επίθεση σε βάρος της 41χρονης φαίνεται να συνεχίστηκε και εκτός της κατοικίας.

Παράλληλα, εξακολουθεί να παραμένει αδιευκρίνιστο το κίνητρο της επίσκεψης της διασώστριας στο σπίτι του ζευγαριού. Σενάρια περί απόπειρας ληστείας βρίσκονται υπό διερεύνηση, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν επιβεβαιωθεί από τις Αρχές, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται προκειμένου να αποσαφηνιστούν όλες οι συνθήκες της υπόθεσης.

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