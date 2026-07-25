search
ΣΑΒΒΑΤΟ 25.07.2026 15:32
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.07.2026 13:34

Δολοφονία 41χρονης διασώστριας στη Σύρο: Δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη στον 41χρονο, για συνέργεια κατηγορείται η σύζυγός του

25.07.2026 13:34
syros_main

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε βάρος του 41χρονου κατηγορούμενου ασκήθηκε ποινική δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ η σύζυγός του αντιμετωπίζει κατηγορία για συνέργεια.

Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν στον ανακριτή την ερχόμενη Τρίτη.

Το πρωί του Σαββάτου πραγματοποιήθηκε αναπαράσταση στον τόπο του εγκλήματος, παρουσία των αστυνομικών και των δύο συλληφθέντων, του φερόμενου ως δράστη και της συζύγου του.

Τα βίντεο, το μαχαίρι και τα αναπάντητα ερωτήματα

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε ότι το βιντεοληπτικό υλικό έχει εξεταστεί ενδελεχώς από τους αστυνομικούς και σε σημαντικό βαθμό επιβεβαιώνει όσα έχουν καταθέσει μέχρι στιγμής οι δύο συλληφθέντες.

«Αδιευκρίνιστο το κίνητρο»

Ωστόσο, παραμένει άγνωστο τι ακριβώς συνέβη στο εσωτερικό της οικίας, όπου, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, η γυναίκα τραυματίστηκε αρχικά από αιχμηρό αντικείμενο.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον ισχυρισμό περί νόμιμης άμυνας που προβάλλει ο φερόμενος ως δράστης. Οι εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές εξετάζουν εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της άμυνας ή αν υπήρξε υπέρβασή της, δεδομένου ότι η επίθεση σε βάρος της 41χρονης φαίνεται να συνεχίστηκε και εκτός της κατοικίας.

Παράλληλα, εξακολουθεί να παραμένει αδιευκρίνιστο το κίνητρο της επίσκεψης της διασώστριας στο σπίτι του ζευγαριού. Σενάρια περί απόπειρας ληστείας βρίσκονται υπό διερεύνηση, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν επιβεβαιωθεί από τις Αρχές, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται προκειμένου να αποσαφηνιστούν όλες οι συνθήκες της υπόθεσης.

Διαβάστε επίσης:

Δύο συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Έβρο και Γρεβενά – Από …βλακεία το 88% των πυρκαγιών φέτος

Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τον δικηγόρο Σταύρο Γεωργίου

Φωτιά τώρα στην Κέρκυρα – Σηκώθηκαν δύο ελικόπτερα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
POLO_TZORTZATOS
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πόλο: Στον τελικό του World Cup η Ελλάδα – Η τεράστια απόκρουση του Τζωρτζάτου (Videos)

FILETINIA_KOTOPOULO
ΥΓΕΙΑ

Κρούσματα σαλμονέλας στην Καστοριά: «Μάλλον δεν προέρχονται από κοτόπουλο», λέει ο πρόεδρος ΕΟΔΥ (Video)

fwtia_enaeria_mesa
ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στους Γιαννάδες

OLYMPOS
ΕΛΛΑΔΑ

Ο καιρός τρελάθηκε: Χιόνισε στον Όλυμπο καλοκαιριάτικα (Video)

sillipsi_xeiropedes
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη κακοποιός με χειροβομβίδα – Είχε στόχο το σπίτι εισαγγελικού λειτουργού

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kaokokairia (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Τσατραφύλλιας: «Από τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα, απομακρύνεται το σενάριο για δεύτερο γύρο στην Αττική»

media mouse entos
MEDIA

Ο Άκης κι ο Χιώτης, οι κόντρες στην πρωινή ενημερωση, η Φαίη και το dominoeffect το ΣΚ, το-πολύ- πιθανό comeback του Πάνου Σόμπολου, η κινητικότητα για το MegaRadio και οι μεταγραφές του ΣΚΑΪ

Βρούτσης: Τα αναδρομικά θα φορολογηθούν ως εισόδημα το 2021 - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Αυγούστου 2026: Από Δευτέρα (27/7) οι πληρωμές - Οι ημερομηνίες για ΙΚΑ, Δημόσιο, ΟΑΕΕ και ΟΓΑ

verykios_dimos
MEDIA

«Χτυπάει» Βερύκιο το MEGA; - Το MegaRadio και η Χρηστίδου

diakopes-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός για... λίγους και λίγες μέρες: Το «απλησίαστο» ελληνικό καλοκαίρι, οι διακοπές των 3 ημερών και η βουτιά στο μπάτζετ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 25.07.2026 15:31
POLO_TZORTZATOS
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πόλο: Στον τελικό του World Cup η Ελλάδα – Η τεράστια απόκρουση του Τζωρτζάτου (Videos)

FILETINIA_KOTOPOULO
ΥΓΕΙΑ

Κρούσματα σαλμονέλας στην Καστοριά: «Μάλλον δεν προέρχονται από κοτόπουλο», λέει ο πρόεδρος ΕΟΔΥ (Video)

fwtia_enaeria_mesa
ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στους Γιαννάδες

1 / 3