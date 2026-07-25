Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τον δικηγόρο Σταύρο Γεωργίου

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Το τελευταίο αντίο στον Σταύρο Γεωργίου, που δολοφονήθηκε άγρια το βράδυ της Τρίτης, είπαν το πρωί του Σαββάτου συγγενείς, συνεργάτες και φίλοι.

Η κηδεία του 73χρονου ποινικολόγου τελέστηκε στο Γ’ Κοιμητήριο Αθηνών στη Νίκαια.

Σε δηλώσεις του από το Κοιμητήριο, ο ιδιωτικός ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης κάλεσε όλους να σεβαστούν «τα δύο παιδιά που είχαν την ατυχία μέσα σε έξι μήνες να χάσουν τη γιαγιά τους και τον πατέρα τους».

»Τον Σταύρο τον γνώριζα εδώ και 20 χρόνια, όταν είχαμε συνεργαστεί στην υπόθεση του Αλεξ», δήλωσε στο Πρώτο Θέμα.

Εκκρεμούσε ένταλμα σε βάρος του 28χρονου

Μιλώντας στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» της ΕΡΤ, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. επισήμανε ότι οι αστυνομικοί κατάφεραν να οδηγηθούν πολύ γρήγορα στον 28χρονο, που δεν διέθετε μόνιμη κατοικία.

Η Κωνσταντία Δημογλίδου σημείωσε ακόμη ότι σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης περίπου έναν μήνα πριν από το έγκλημα.

Αναφερόμενη στο μεταναστευτικό καθεστώς του κατηγορούμενου, εξήγησε ότι, μετά την απόρριψη του αιτήματος ασύλου, η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για οικειοθελή αναχώρηση από τη χώρα. Εφόσον αυτό δεν συμβεί, ο εντοπισμός του εξαρτάται από τις ενέργειες των αρμόδιων αρχών, όπως στοχευμένες αναζητήσεις ή αστυνομικούς ελέγχους.

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