search
ΣΑΒΒΑΤΟ 25.07.2026 13:31
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.07.2026 12:37

Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τον δικηγόρο Σταύρο Γεωργίου

25.07.2026 12:37
stavros-georgiou

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Το τελευταίο αντίο στον Σταύρο Γεωργίου, που δολοφονήθηκε άγρια το βράδυ της Τρίτης, είπαν το πρωί του Σαββάτου συγγενείς, συνεργάτες και φίλοι.

Η κηδεία του 73χρονου ποινικολόγου τελέστηκε στο Γ’ Κοιμητήριο Αθηνών στη Νίκαια.

Σε δηλώσεις του από το Κοιμητήριο, ο ιδιωτικός ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης κάλεσε όλους να σεβαστούν «τα δύο παιδιά που είχαν την ατυχία μέσα σε έξι μήνες να χάσουν τη γιαγιά τους και τον πατέρα τους».

»Τον Σταύρο τον γνώριζα εδώ και 20 χρόνια, όταν είχαμε συνεργαστεί στην υπόθεση του Αλεξ», δήλωσε στο Πρώτο Θέμα.

Εκκρεμούσε ένταλμα σε βάρος του 28χρονου

Μιλώντας στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» της ΕΡΤ, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. επισήμανε ότι οι αστυνομικοί κατάφεραν να οδηγηθούν πολύ γρήγορα στον 28χρονο, που δεν διέθετε μόνιμη κατοικία.

Η Κωνσταντία Δημογλίδου σημείωσε ακόμη ότι σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης περίπου έναν μήνα πριν από το έγκλημα.

Αναφερόμενη στο μεταναστευτικό καθεστώς του κατηγορούμενου, εξήγησε ότι, μετά την απόρριψη του αιτήματος ασύλου, η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για οικειοθελή αναχώρηση από τη χώρα. Εφόσον αυτό δεν συμβεί, ο εντοπισμός του εξαρτάται από τις ενέργειες των αρμόδιων αρχών, όπως στοχευμένες αναζητήσεις ή αστυνομικούς ελέγχους.

Διαβάστε επίσης:

Φωτιά τώρα στην Κέρκυρα – Σηκώθηκαν δύο ελικόπτερα

Κολυδάς: «Η ψυχρή λίμνη που χτύπησε τη χώρα είναι παρόμοια με εκείνη του Ιουλίου του 2002»

Νέα απάτη μέσω Viber: Το «μήνυμα από το Temu» που θα σας αδειάσει τους λογαριασμούς

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
DIAS ASTYNOMIA (2)
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 19χρονος χτύπησε 80χρονη με σκοπό να τη ληστέψει

tzeni-theona-new
LIFESTYLE

Δήμος Αναστασιάδης για Τζένη Θεωνά: Έχουμε περάσει πολλά μαζί, επιβιώσαμε από δύσκολες καταστάσεις

tsapalos (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσάπαλος: «Θα εξεταστούν ξανά μέτρα για τα καύσιμα εφόσον χρειαστεί» – «Πάνω από 1 δισ. ευρώ το πακέτο της ΔΕΘ» (Video)

fwtia
ΕΛΛΑΔΑ

Δύο συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Έβρο και Γρεβενά – Από …βλακεία το 88% των πυρκαγιών φέτος

europi pyrkagies (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Στο έλεος της πύρινης λαίλαπας Ισπανία και Γαλλία: Ενώθηκαν δύο γιγάντια μέτωπα έξω από τη Μαδρίτη, περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους (Photos/Videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kaokokairia (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Τσατραφύλλιας: «Από τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα, απομακρύνεται το σενάριο για δεύτερο γύρο στην Αττική»

media mouse entos
MEDIA

Ο Άκης κι ο Χιώτης, οι κόντρες στην πρωινή ενημερωση, η Φαίη και το dominoeffect το ΣΚ, το-πολύ- πιθανό comeback του Πάνου Σόμπολου, η κινητικότητα για το MegaRadio και οι μεταγραφές του ΣΚΑΪ

Βρούτσης: Τα αναδρομικά θα φορολογηθούν ως εισόδημα το 2021 - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Αυγούστου 2026: Από Δευτέρα (27/7) οι πληρωμές - Οι ημερομηνίες για ΙΚΑ, Δημόσιο, ΟΑΕΕ και ΟΓΑ

diakopes-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός για... λίγους και λίγες μέρες: Το «απλησίαστο» ελληνικό καλοκαίρι, οι διακοπές των 3 ημερών και η βουτιά στο μπάτζετ

syros-dolofonia-562134
ΕΛΛΑΔΑ

Αναπαράσταση στη Σύρο για το φονικό της 41χρονης διασώστριας – Τα βίντεο, το μαχαίρι και τα αναπάντητα ερωτήματα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 25.07.2026 13:29
DIAS ASTYNOMIA (2)
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 19χρονος χτύπησε 80χρονη με σκοπό να τη ληστέψει

tzeni-theona-new
LIFESTYLE

Δήμος Αναστασιάδης για Τζένη Θεωνά: Έχουμε περάσει πολλά μαζί, επιβιώσαμε από δύσκολες καταστάσεις

tsapalos (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσάπαλος: «Θα εξεταστούν ξανά μέτρα για τα καύσιμα εφόσον χρειαστεί» – «Πάνω από 1 δισ. ευρώ το πακέτο της ΔΕΘ» (Video)

1 / 3