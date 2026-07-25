Κολυδάς: «Η ψυχρή λίμνη που χτύπησε τη χώρα είναι παρόμοια με εκείνη του Ιουλίου του 2002»

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Ένα από τα πιο έντονα θερινά επεισόδια αστάθειας των τελευταίων ετών έζησε χθες η Ελλάδα, καθώς η εισβολή ιδιαίτερα ψυχρών αερίων μαζών στη μέση τροπόσφαιρα δημιούργησε συνθήκες που σπάνια παρατηρούνται στα τέλη Ιουλίου.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, η παρουσία πολύ ψυχρών αερίων μαζών, με θερμοκρασίες κοντά στους -15°C στα 500 hPa, προκάλεσε εξαιρετικά υψηλή αστάθεια για την εποχή, οδηγώντας στην εκδήλωση ισχυρών καταιγίδων και περισσότερων από 97.000 ηλεκτρικών εκκενώσεων.

Η χθεσινή διαταραχή παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με ένα από τα πιο χαρακτηριστικά καλοκαιρινά επεισόδια έντονων φαινομένων των τελευταίων δεκαετιών: την 27η Ιουλίου 2002. Τότε, μια αντίστοιχη ψυχρή λίμνη επηρέασε τη χώρα, προκαλώντας ισχυρές καταιγίδες και ανεμοστρόβιλους, μεταξύ των οποίων και το εντυπωσιακό φαινόμενο που σημειώθηκε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Όπως επισημαίνει ο Θοδωρής Κολυδάς, κάθε κακοκαιρία έχει τη δική της δυναμική, καθώς σημαντικό ρόλο παίζουν παράγοντες όπως η διαθέσιμη υγρασία, η διάτμηση των ανέμων και τα τοπικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής. Ωστόσο, η θερμοκρασιακή ένταση της χθεσινής ψυχρής διαταραχής ήταν συγκρίσιμη με εκείνη του 2002.

Το φαινόμενο αποτελεί μία ακόμη υπενθύμιση ότι ακόμη και στην καρδιά του καλοκαιριού η χώρα μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπη με ιδιαίτερα ισχυρές ψυχρές λίμνες, οι οποίες είναι ικανές να προκαλέσουν επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, από έντονες καταιγίδες έως ισχυρούς ανέμους και τοπικά ακραίες εκδηλώσεις.

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