Δήμος Αναστασιάδης για Τζένη Θεωνά: Έχουμε περάσει πολλά μαζί, επιβιώσαμε από δύσκολες καταστάσεις

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Για οικονομικές δυσκολίες που έχει περάσει με την Τζένη Θεωνά μίλησε ο Δήμος Αναστασιάδης στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά».

Ο τραγουδιστής μίλησε για την περίοδο που και εκείνος και η σύζυγός του ήταν άνεργοι, για την πορεία της σχέσης τους αλλά και για τις σημαντικές προκλήσεις που κλήθηκαν να διαχειριστούν.

«Με την Τζένη ερωτευτήκαμε, αγαπηθήκαμε και συνεχίζουμε να είμαστε ερωτευμένοι πάρα πολύ. Είμαστε μαζί 12 χρόνια, είναι πολλά. Έχουμε περάσει πάρα πολλά πράγματα μαζί. Έχουμε μείνει άνεργοι, δεν είχαμε λεφτά, επιβιώσαμε από δύσκολες καταστάσεις. Το πιο δύσκολο που έχουμε περάσει δεν ήταν ότι είχαμε από πέντε ευρώ στην τσέπη ο καθένας. Νομίζω ήταν το να βρούμε τη δική μας επικοινωνία, το πώς θα βρούμε τον τρόπο να επικοινωνήσουμε. Είμαστε ένα πολύ συγκρουσιακό ζευγάρι, ζηλεύουμε και οι δύο», ανέφερε.



Σε άλλο σημείο, της συνεντευξής του ο τραγουδιστής μοιράστηκε μία ιστορία από την αρχή της σχέσης του με την ηθοποιό, εξηγώντας πώς τη βοήθησε να οδηγήσει, καθώς για ένα διάστημα αν και είχε δίπλωμα, μετακινούνταν με ταξί.

Τότε, ο Δήμος Αναστασιάδης αποκάλυψε πως έκανε δώρο στην Τζένη Θεωνά ένα αυτοκίνητο: «Έχω πάρει δώρο αυτοκίνητο στην Τζένη Θεωνά. Όταν γνωριστήκαμε δεν οδηγούσε καθόλου. Και έλεγα “πώς γίνεται να μην οδηγείς, πώς πηγαίνεις στα θέατρα;”. Η Τζένη είναι ένα άτομο που κινείται πολύ και έπαιρνε ταξί. Της είχα πει ότι έπρεπε να οδηγήσει. Εγώ τότε είχα ένα τζιπ και μου είπε “μην προσπαθείς, έχουν προσπαθήσει πολλοί να με μάθουν”. Εγώ είμαι πολύ καλός δάσκαλος. Την έβαλα σε κεντρικό δρόμο να οδηγήσει, θεώρησα ότι ενώ είχε πάει σε δύο σχολές και ένιωσα ότι έπρεπε να πάμε πιο επιθετικά. Αυτό που την ενοχλούσε ήταν η ταχύτητα και της πήρα ένα μικρό αυτόματο αυτοκίνητο».

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