Συνελήφθη κακοποιός με χειροβομβίδα – Είχε στόχο το σπίτι εισαγγελικού λειτουργού

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Στην εξάρθρωση σχεδιαζόμενης επίθεσης με στόχο την κατοικία δικαστικού λειτουργού προχώρησαν οι Aρχές, με το ελληνικό FBI να συλλαμβάνει έναν αιγύπτιο κακοποιό ο οποίος φέρεται να είχε στην κατοχή του χειροβομβίδα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε, το μεσημέρι της Παρασκευής, έπειτα από αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Ο συγκεκριμένος άνδρας βρισκόταν εδώ και αρκετό διάστημα υπό παρακολούθηση, καθώς οι Aρχές είχαν ενδείξεις ότι ετοιμαζόταν να πραγματοποιήσει επίθεση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο αιγύπτιος κακοποιός φέρεται να είχε λάβει εντολή να χτυπήσει την οικία δικαστικού λειτουργού, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει γίνει γνωστό ποιος ήταν ο συγκεκριμένος στόχος ή σε ποια περιοχή βρισκόταν το σπίτι.

Αστυνομικοί που παρακολουθούσαν τις κινήσεις του επενέβησαν πριν από την επίθεση. Ο δράστης εντοπίστηκε σε σπίτι συνεργού του στα νότια προάστια, από όπου φέρεται να παρέλαβε τη χειροβομβίδα που θα χρησιμοποιούσε στο χτύπημα. Οι άνδρες του ελληνικού FBI τον ακινητοποίησαν, του πέρασαν χειροπέδες και κατάσχεσαν το επικίνδυνο αντικείμενο.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά τρία άτομα: ο Αιγύπτιος που φέρεται να είχε αναλάβει την εκτέλεση της επίθεσης, ο συνεργός του στα νότια προάστια, καθώς και ο φερόμενος ως ηθικός αυτουργός, ο οποίος κρατείται στις φυλακές Διαβατών.

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