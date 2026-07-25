Δολοφονία 20χρονου από αστυνομικούς στο Άργος: Χημικά και ξύλο από την ΕΛ.ΑΣ. κατά διαδηλωτών

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Με χημικά και ξύλο απάντησε η αστυνομία στη μεγάλη διαδήλωση για τον 20χρονο Θοδωρή ο οποίος έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικών.
Τα επεισόδια σημειώθηκαν ανάμεσα σε διαδηλωτές και την αστυνομία στο ύψος της Αγίας Αικατερίνης. Η αστυνομία, προκειμένου να απωθήσει τους συγκεντρωμένους, προχώρησε σε χρήση χημικών και δακρυγόνων ενώ πραγματοποίησε και μία προσαγωγή.
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