Χανιά: Μητέρα 3 παιδιών πέρασε μαζί με την κόρη της στο Πανεπιστήμιο

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Μια ιστορία επιμονής και οικογενειακής στήριξης έρχεται από τα Χανιά. Η 45χρονη Χρύσα Νικολακάκη, μητέρα τριών παιδιών και απόφοιτη του Εσπερινού ΕΠΑΛ Χανίων, πέτυχε την εισαγωγή της στο Πολυτεχνείο Κρήτης την ίδια στιγμή που η κόρη της πέρασε στο Τμήμα Ψυχολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στέλνοντας το πιο αισιόδοξο μήνυμα

«Ποτέ δεν είναι αργά στη ζωή να κυνηγήσεις τα όνειρά σου» λέει στο zarpanews.gr η Χρύσα η οποία εισήχθη στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, του Πολυτεχνείου Κρήτης μαζί με την κόρη της, Ευρύκλεια που πέρασε στο Τμήμα Ψυχολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, στο Διδύμοτειχο.

Μάνα και κόρη διάβαζαν μαζί για να περάσουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, ενθαρρύνοντας και εμπνέοντας η μία την άλλη ενώ σημαντική ήταν η ουσιαστική στήριξη του συζύγου της Δημήτρη, αφού το ζευγάρι παρακολουθούσε μαζί κάθε βράδυ τα μαθήματα του Εσπερινού ΕΠΑΛ Χανίων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η 45χρονη Χανιώτισσα κατέχει ήδη ένα πτυχίο στα Λογιστικά ενώ η οικογένεια έχει άλλα δύο παιδιά που φοιτούν στην Α’ και Γ’ Γυμνασίου.

«Σημαντική ήταν η παρότρυνση του συζύγου μου. Στην αρχή ήρθε και αυτός για παρέα στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Χανίων και στη συνέχεια παρακολουθούσαμε μαζί τα μαθήματα» λέει ενώ στέκεται και στην παρότρυνση των καθηγητών του Εσπερινού ΕΠΑΛ που στήριζαν τους μαθητές με επιπλέον υλικό ακόμη και σε ώρες εκτός σχολείου, εμψυχώνοντας τους.

Έτσι η Χρύσα κατάφερε να γράψει 17,5 στα Μαθηματικά στις Πανελλαδικές εξετάσεις και μάλιστα χωρίς φροντιστήριο. «Όταν εχεις 3 παιδια, άλλοι εχουν προτεραιότητα…», μας λέει χαρακτηριστικά.

Αν και ο αρχικός της στόχος ήταν η Αρχιτεκτονική του Πολυτεχνείου Κρήτης, αυτό δεν κατέστη δυνατό, καθώς κόπηκε στο Γραμμικό Σχέδιο. Ωστόσο αυτό δεν την πτόησε.

«Δεν ηθελα και δεν μπορούσα να φύγω απο Χανιά. Σημασία δεν έχει ο τόπος σπουδών. Σημασία έχει να κάνεις αυτό που πραγματικά θες, να σπουδάσεις κατι που σου αρέσει και να υπάρχει καλό κλίμα. Να ταιριάξεις με περιβαλλον, με φίλους καθηγητες. Αυτό ακριβώς συνέβη και στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Χανίων. Το κλίμα ήταν φοβερό! Οι καθηγητές δεν ήταν μόνο δάσκαλοι αλλά φίλοι μας!», τονίζει.

Πηγή: zarpanews

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