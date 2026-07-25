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25.07.2026 17:27

Χούθι: Αναβαθμίζεται η σύγκρουση στην Υεμένη – Επιθέσεις της κυβέρνησης κατά της Aramco

25.07.2026 17:27
houthi

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Οι Χούθι βρίσκονται αντιμέτωποι με μία νέα και ιδιαίτερα σοβαρή κλιμάκωση των συγκρούσεων στην Υεμένη, καθώς η κυβέρνηση της χώρας ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές εναντίον στρατιωτικών στόχων της σιιτικής οργάνωσης. Την ίδια ώρα, οι ίδιοι οι αντάρτες υποστήριξαν ότι πραγματοποίησαν επιθέσεις σε εγκαταστάσεις της Saudi Aramco στη Σαουδική Αραβία, ενώ στο μέτωπο της αεράμυνας οι ελληνικές συστοιχίες Patriot που επιχειρούν στο πλαίσιο της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας προχώρησαν στην κατάρριψη drone και βαλλιστικών πυραύλων που προέρχονταν από την Υεμένη. Οι εξελίξεις αυτές δείχνουν ότι η ένταση στην περιοχή αποκτά νέα δυναμική, με τον κίνδυνο περαιτέρω αποσταθεροποίησης να αυξάνεται.

Σύμφωνα με δύο στρατιωτικούς αξιωματούχους της Υεμένης, η αεροπορία της κυβέρνησης πραγματοποίησε το Σάββατο αεροπορικές επιδρομές εναντίον θέσεων εκτόξευσης πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και αποθηκών όπλων των Χούθι στις επαρχίες Μαρίμπ και αλ-Τζάουφ, κοντά στη γραμμή του μετώπου.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι πρόκειται για μία από τις πρώτες επιθετικές επιχειρήσεις που πραγματοποιεί η υποστηριζόμενη από το Ριάντ κυβέρνηση της Υεμένης εναντίον των Χούθι μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα. Η σιιτική οργάνωση θεωρείται προσκείμενη στο Ιράν και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εξοπλίζεται από την Τεχεράνη.

Η πολεμική σύγκρουση ανάμεσα στην κυβέρνηση της Υεμένης και τους αντάρτες διαρκεί περισσότερο από δέκα χρόνια, όμως το τελευταίο διάστημα παρουσιάζει νέα κλιμάκωση, καθώς κατέρρευσε η τετραετής εκεχειρία μεταξύ των Χούθι και της Σαουδικής Αραβίας, δημιουργώντας νέο κύκλο στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Ισχυρισμοί για πλήγματα στην Aramco και η ελληνική εμπλοκή με Patriot

Παράλληλα με τις αεροπορικές επιδρομές που ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Υεμένης, οι Χούθι υποστήριξαν ότι πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων της Saudi Aramco στις περιοχές Τζιζάν και Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας. Την ανακοίνωση έκανε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος της οργάνωσης, Γιαχιά Σαρέ, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση από τις σαουδαραβικές αρχές για τα συγκεκριμένα πλήγματα.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με πηγές του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, οι συστοιχίες Patriot της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ) κατέρριψαν περίπου στις 11:00 το πρωί drone που προερχόταν από την Υεμένη. Είχε προηγηθεί, περίπου στις 07:00, η κατάρριψη δύο βαλλιστικών πυραύλων, με αποτέλεσμα οι ελληνικές δυνάμεις να αντιμετωπίσουν συνολικά τρεις εναέριες απειλές μέσα σε διάστημα τεσσάρων ωρών.

Οι τελευταίες εξελίξεις επιβεβαιώνουν ότι η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Υεμένης και της Ερυθράς Θάλασσας παραμένει ιδιαίτερα εύθραυστη. Η κατάρρευση της εκεχειρίας, οι επιθετικές επιχειρήσεις της κυβέρνησης της Υεμένης, οι ισχυρισμοί των Χούθι για επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία και η ενεργοποίηση των ελληνικών συστοιχιών Patriot αποτυπώνουν μια νέα φάση έντασης, με στρατιωτικές επιχειρήσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν συνολικά την ασφάλεια στην περιοχή.

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