Γερμανία: Νεκρός πιλότος μικρού αεροσκάφους που έπεσε σε στέγη σπιτιού

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Νεκρός είναι ο πιλότος μικρού αεροσκάφους που έπεσε στη στέγη μιας κατοικίας στη Γερμανία οι κάτοικοι της οποίας ευτυχώς απουσίαζαν από το σπίτι, ενώ διασώστες αναζητούν τυχόν δεύτερο επιβάτη που μπορεί να βρισκόταν στο αεροσκάφος.

Η συντριβή σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί του Σαββάτου (25/7). Αυτόπτες μάρτυρες στο Γκάντερκεζε, στην περιφέρεια Όλντενμπουργκ όπου βρίσκεται το σπίτι ανέφεραν ότι άκουσαν έναν δυνατό κρότο, προτού η άτρακτος διαπεράσει με τη μύτη του αεροπλάνου τη στέγη του σπιτιού. Το πιλοτήριο καταστράφηκε ολοσχερώς και συντρίμμια διασκορπίστηκαν γύρω από το κτήριο.

Ein Kleinflugzeug ist am Samstagmorgen in Ganderkesee in ein Wohnhaus gestürzt. Der Pilot soll dabei sein Leben verloren haben. Die Hausbewohner entgingen der Tragödie hingegen. https://t.co/FwnAXKcJOR pic.twitter.com/30AYWJbbjU — Blick (@Blickch) July 25, 2026

Οι ένοικοι του σπιτιού γλίτωσαν καθώς σύμφωνα με την αστυνομία, η οικογένεια δεν βρισκόταν στο σπίτι την ώρα της συντριβής. Άλλοι τραυματισμοί δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής.

A light plane has crashed into a home in Ganderkesee, Germany. At least 1 dead; police search for possible 2nd occupant. Homeowners were away. THW testing collapse risks as heavy cranes move in.

​

​#DailyDazzlingDawn #Germany #PlaneCrash #BreakingNews #Aviation pic.twitter.com/OQrmbK0IPw — Daily Dazzling Dawn (@MunzerChowdhury) July 25, 2026

Έρευνες με drones

Πυροσβεστική, αστυνομία και υπηρεσίες πρώτων βοηθειών κινητοποιήθηκαν με ισχυρές δυνάμεις. Δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να επέβαινε και δεύτερο άτομο στο αεροπλάνο. Γι’ αυτό η περιοχή ερευνάται, μεταξύ άλλων, και με τη χρήση drones.

Διαβάστε επίσης:

Η Ελλάδα έστειλε δύο Canadair στην Ισπανία, τα οποία προσγειώθηκαν στο Άκτιο λόγω κακοκαιρίας – Ο καπνός της Μαδρίτης ενώθηκε με τον καπνό του Μπορντό (Video)

Συρία: Τουλάχιστον 35 νεκροί σε φονική σύγκρουση δύο λεωφορείων

Κύπρος: Παράλληλες κινητοποιήσεις Ελληνοκύπριων και Τουρκοκύπριων στην επίσκεψη Γκουτέρες

