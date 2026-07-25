Γερμανία: Νεκρός πιλότος μικρού αεροσκάφους που έπεσε σε στέγη σπιτιού

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Νεκρός είναι ο πιλότος μικρού αεροσκάφους που έπεσε στη στέγη μιας κατοικίας στη Γερμανία οι κάτοικοι της οποίας ευτυχώς απουσίαζαν από το σπίτι, ενώ διασώστες αναζητούν τυχόν δεύτερο επιβάτη που μπορεί να βρισκόταν στο αεροσκάφος.
Η συντριβή σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί του Σαββάτου (25/7). Αυτόπτες μάρτυρες στο Γκάντερκεζε, στην περιφέρεια Όλντενμπουργκ όπου βρίσκεται το σπίτι ανέφεραν ότι άκουσαν έναν δυνατό κρότο, προτού η άτρακτος διαπεράσει με τη μύτη του αεροπλάνου τη στέγη του σπιτιού. Το πιλοτήριο καταστράφηκε ολοσχερώς και συντρίμμια διασκορπίστηκαν γύρω από το κτήριο.
Οι ένοικοι του σπιτιού γλίτωσαν καθώς σύμφωνα με την αστυνομία, η οικογένεια δεν βρισκόταν στο σπίτι την ώρα της συντριβής. Άλλοι τραυματισμοί δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής.
Πυροσβεστική, αστυνομία και υπηρεσίες πρώτων βοηθειών κινητοποιήθηκαν με ισχυρές δυνάμεις. Δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να επέβαινε και δεύτερο άτομο στο αεροπλάνο. Γι’ αυτό η περιοχή ερευνάται, μεταξύ άλλων, και με τη χρήση drones.
Διαβάστε επίσης:
Η Ελλάδα έστειλε δύο Canadair στην Ισπανία, τα οποία προσγειώθηκαν στο Άκτιο λόγω κακοκαιρίας – Ο καπνός της Μαδρίτης ενώθηκε με τον καπνό του Μπορντό (Video)
Συρία: Τουλάχιστον 35 νεκροί σε φονική σύγκρουση δύο λεωφορείων
Κύπρος: Παράλληλες κινητοποιήσεις Ελληνοκύπριων και Τουρκοκύπριων στην επίσκεψη Γκουτέρες
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.