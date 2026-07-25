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25.07.2026 17:17

Γερμανία: Νεκρός πιλότος μικρού αεροσκάφους που έπεσε σε στέγη σπιτιού

25.07.2026 17:17
aeroskafos

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Νεκρός είναι ο πιλότος μικρού αεροσκάφους που έπεσε στη στέγη μιας κατοικίας στη Γερμανία οι κάτοικοι της οποίας ευτυχώς απουσίαζαν από το σπίτι, ενώ διασώστες αναζητούν τυχόν δεύτερο επιβάτη που μπορεί να βρισκόταν στο αεροσκάφος.

Η συντριβή σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί του Σαββάτου (25/7). Αυτόπτες μάρτυρες στο Γκάντερκεζε, στην περιφέρεια Όλντενμπουργκ όπου βρίσκεται το σπίτι ανέφεραν ότι άκουσαν έναν δυνατό κρότο, προτού η άτρακτος διαπεράσει με τη μύτη του αεροπλάνου τη στέγη του σπιτιού. Το πιλοτήριο καταστράφηκε ολοσχερώς και συντρίμμια διασκορπίστηκαν γύρω από το κτήριο.

Οι ένοικοι του σπιτιού γλίτωσαν καθώς σύμφωνα με την αστυνομία, η οικογένεια δεν βρισκόταν στο σπίτι την ώρα της συντριβής. Άλλοι τραυματισμοί δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής.

Έρευνες με drones

Πυροσβεστική, αστυνομία και υπηρεσίες πρώτων βοηθειών κινητοποιήθηκαν με ισχυρές δυνάμεις. Δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να επέβαινε και δεύτερο άτομο στο αεροπλάνο. Γι’ αυτό η περιοχή ερευνάται, μεταξύ άλλων, και με τη χρήση drones.

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