Κύπρος: Παράλληλες κινητοποιήσεις Ελληνοκύπριων και Τουρκοκύπριων στην επίσκεψη Γκουτέρες

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Με μαζικές κοινοποιήσεις υπέρ της ομοσπονδιακής λύσης του Κυπριακού θα υποδεχθούν τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι, καθώς οργανώσεις και κόμματα και στις δύο πλευρές του συρματοπλέγματος οργανώνουν παράλληλες κινητοποιήσεις για την ερχόμενη Τρίτη, την ημέρα έναρξης των συναντήσεων του κ. Γκουτέρες στην Κύπρο.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να σταλεί μήνυμα προς τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων και τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ υπέρ της λύσης Διζωνικής, Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, της διαφύλαξης του διαπραγματευτικού κεκτημένου και της συνέχισης των συνομιλιών στη βάση του Πλαισίου Γκουτέρες.

«Στα κόκκινα οι διαβουλεύσεις»

Στο μεταξύ η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν αναμένεται αύριο στην Κύπρο όπου θα έχει συνάντηση με τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Πρόκειται για μια εξαιρετικά σημαντική συνάντηση, καθώς θα ενημερώσει τον Κύπριο Πρόεδρο για τα αποτελέσματα των επαφών της στις Βρυξέλλες, αλλά κυρίως για την συνάντηση που είχε προ ημερών στην Άγκυρα με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν. Η εκτίμηση που υπάρχει είναι πως μέσω της Ολγκίν ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα ενημερωθεί στην ουσία για τα ανταλλάγματα που επιδιώκει η Άγκυρα από την ΕΕ για παραχωρήσεις στο Κυπριακό.

Στην Αθήνα ο Χριστοδουλίδης

Ενόψει της άφιξης Γκουτέρες ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας μετέβη στην Αθήνα, όπου σήμερα θα συναντηθεί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό που ανακοινώθηκε επισήμως είναι πως πρόκειται για συνάντηση συντονισμού Αθηνών-Λευκωσίας ενόψει των εξελίξεων. Ωστόσο δεδόμενης της διασύνδεσης του Κυπριακού με τις τουρκικές επιδιώξεις που αφορούν τις σχέσεις της Άγκυρας με την ΕΕ, εκτιμάται ότι οι ηγέτες των δύο χωρών θα συζητήσουν τις τουρκικές επιδιώξεις για αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης ΕΕ–Τουρκίας, αλλά και για πιθανή συμμετοχή της Άγκυρας στο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο SAFE.

Πηγή: DeutcheWelle

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