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25.07.2026 12:13

Σαουδική Αραβία: Τρίτη εμπλοκή των ελληνικών Patriot – Μετά τους βαλλιστικούς πυραύλους κατέρριψαν και drone

25.07.2026 12:13
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Νέα αναχαίτιση εχθρικού στόχου πραγματοποίησε σήμερα Σάββατο η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία, που στις 11:10 (ώρα Ελλάδος) κατέρριψε drone των Χούτι στην περιοχή Γιανμπού, το οποίο προερχόταν από Υεμένη.

Νωρίτερα σήμερα, στις 07:15 ώρα Ελλάδας, η πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας κατέρριψε δύο βαλλιστικούς πυραύλους προερχόμενους από την Υεμένη.

Η επίθεση, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, είχε ως στόχο σημαντικότατη εγκατάσταση διυλιστηρίων στην περιοχή Γιανμπού, όπου είναι ανεπτυγμένη η ελληνική Πυροβολαρχία.

Η Ελληνική Δύναμη Σαουδικής Αραβίας, όπως τονίζεται από στρατιωτικές πηγές, συνεχίζει κανονικά την αποστολή της, στο πλαίσιο της συμμετοχής της στη διεθνή πρωτοβουλία «Integrated Air Missile Defense Concept» για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας.

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