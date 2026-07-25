Θεσσαλονίκη: 19χρονος χτύπησε 80χρονη με σκοπό να τη ληστέψει

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Ληστεία το απόγευμα της Πέμπτης (23/7) στοκέντρο της Θεσσαλονίκης. Ένας νεαρός, μόλις 19 χρόνων αποπειράθηκε με χρήση σωματικής βίας να αφαιρέσει από 80χρονη αλλοδαπή το κινητό της τηλέφωνο, καθώς και την τσάντα της.
Άμεσα έσπευσαν στο σημείο δικυκλιστές αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και συνέλαβαν τον 19χρονο, ο οποίος, όπως διαπιστώθηκε, ουδέποτε έχει προβεί σε έκδοση δελτίου ταυτότητας.
Διαβάστε επίσης:
Δύο συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Έβρο και Γρεβενά – Από …βλακεία το 88% των πυρκαγιών φέτος
Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τον δικηγόρο Σταύρο Γεωργίου
Φωτιά τώρα στην Κέρκυρα – Σηκώθηκαν δύο ελικόπτερα
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.