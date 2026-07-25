Θεσσαλονίκη: 19χρονος χτύπησε 80χρονη με σκοπό να τη ληστέψει

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ληστεία το απόγευμα της Πέμπτης (23/7) στοκέντρο της Θεσσαλονίκης. Ένας νεαρός, μόλις 19 χρόνων αποπειράθηκε με χρήση σωματικής βίας να αφαιρέσει από 80χρονη αλλοδαπή το κινητό της τηλέφωνο, καθώς και την τσάντα της.

Άμεσα έσπευσαν στο σημείο δικυκλιστές αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και συνέλαβαν τον 19χρονο, ο οποίος, όπως διαπιστώθηκε, ουδέποτε έχει προβεί σε έκδοση δελτίου ταυτότητας.

Διαβάστε επίσης:

Δύο συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Έβρο και Γρεβενά – Από …βλακεία το 88% των πυρκαγιών φέτος

Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τον δικηγόρο Σταύρο Γεωργίου

Φωτιά τώρα στην Κέρκυρα – Σηκώθηκαν δύο ελικόπτερα

