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25.07.2026 13:28

Θεσσαλονίκη: 19χρονος χτύπησε 80χρονη με σκοπό να τη ληστέψει

25.07.2026 13:28
DIAS ASTYNOMIA (2)

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Ληστεία το απόγευμα της Πέμπτης (23/7) στοκέντρο της Θεσσαλονίκης. Ένας νεαρός, μόλις 19 χρόνων αποπειράθηκε με χρήση σωματικής βίας να αφαιρέσει από 80χρονη αλλοδαπή το κινητό της τηλέφωνο, καθώς και την τσάντα της.

Άμεσα έσπευσαν στο σημείο δικυκλιστές αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και συνέλαβαν τον 19χρονο, ο οποίος, όπως διαπιστώθηκε, ουδέποτε έχει προβεί σε έκδοση δελτίου ταυτότητας.

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ΣΑΒΒΑΤΟ 25.07.2026 13:29
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Θεσσαλονίκη: 19χρονος χτύπησε 80χρονη με σκοπό να τη ληστέψει

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