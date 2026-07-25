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25.07.2026 13:16

Δύο συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Έβρο και Γρεβενά – Από …βλακεία το 88% των πυρκαγιών φέτος

25.07.2026 13:16
fwtia
Φωτογραφία αρχείου
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  • Οι Αρχές προχώρησαν σε δύο συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια που εκδηλώθηκαν στη Λευκίμη Έβρου και σε περιοχή των Γρεβενών.
  • Στη Λευκίμη, 19χρονος συνελήφθη καθώς η πυρκαγιά προκλήθηκε από υπερθέρμανση του οχήματός του, ενώ στα Γρεβενά συνελήφθη 69χρονος κατά τη διάρκεια καύσης φυτικής βλάστησης.
  • Από την αρχή του έτους έως τις 24 Ιουλίου, η Πυροσβεστική έχει πραγματοποιήσει συνολικά 221 συλλήψεις για υποθέσεις εμπρησμών.
  • Οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα και πραγματοποιούν εντατικούς ελέγχους για την τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας από τους πολίτες.

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Άλλες δύο συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια πραγματοποίησαν οι αρμόδιες αρχές, αυτή τη φορά σε Έβρο και Γρεβενά, με τα δύο περιστατικά να αποδίδονται σε βλάβη οχήματος και σε καύση φυτικής βλάστησης.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) Έβρου της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), καθώς και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γρεβενών, για δύο πυρκαγιές από αμέλεια που εκδηλώθηκαν χθες στη Λευκίμη Έβρου και σε περιοχή των Γρεβενών.

Συγκεκριμένα, στη Λευκίμη Έβρου, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 14:33 της Παρασκευής. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, 19χρονος καναδικής υπηκοότητας φέρεται να προκάλεσε τη φωτιά όταν το όχημά του υπέστη απώλεια πίεσης ελαστικού και υπερθερμάνθηκε, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα. Μετά τη διερεύνηση του περιστατικού από το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Έβρου, ο 19χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Λίγο νωρίτερα στα Γρεβενά, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 13:53, κατά τη διάρκεια καύσης σωρού φυτικής βλάστησης. Για το περιστατικό συνελήφθη 69χρονος, επίσης στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, έπειτα από διερεύνηση του Ανακριτικού Τμήματος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γρεβενών.

221 συλλήψεις από την 1η Ιανουαρίου

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Πυροσβεστικής, από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 24 Ιουλίου 2026 έχουν επιβληθεί 608 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 858.177,11 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 221 συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Από αυτές, οι 195 αφορούν πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια και οι 26 από πρόθεση, ποσοστά που διαμορφώνονται στο 88,24% και 11,76% αντίστοιχα.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια και καλεί τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα μέτρα πυρασφάλειας και να αποφεύγουν εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη.

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