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25.07.2026 15:04

Κέρκυρα: Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στους Γιαννάδες

25.07.2026 15:04
fwtia_enaeria_mesa
Eurokinissi

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Υπό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά, που εκδηλώθηκε, το μεσημέρι του Σαββάτου στην περιοχή Γιαννάδες, στην κεντρική Κέρκυρα.

Πυροσβέστες και πολιτική προστασία του δήμου έδωσαν μάχη με τον αέρα και τις φλόγες πριν κατευθυνθούν στα σπίτια.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα PZL, δύο Air Tractor και ένα ελικόπτερο Augusta Bell.

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ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στους Γιαννάδες

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