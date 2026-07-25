Κέρκυρα: Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στους Γιαννάδες

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Υπό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά, που εκδηλώθηκε, το μεσημέρι του Σαββάτου στην περιοχή Γιαννάδες, στην κεντρική Κέρκυρα.
Πυροσβέστες και πολιτική προστασία του δήμου έδωσαν μάχη με τον αέρα και τις φλόγες πριν κατευθυνθούν στα σπίτια.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα PZL, δύο Air Tractor και ένα ελικόπτερο Augusta Bell.
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