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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

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25.07.2026 16:35

Ο Ρότζερ Φέντερερ επισκέφθηκε το Μουσείο Ράφα Ναδάλ στη Μαγιόρκα

25.07.2026 16:35
federer_nadal

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Ο Ρότζερ Φέντερερ επισκέφθηκε το νέο Μουσείο του μακροχρόνιου αντιπάλου του, Ραφαέλ Ναδάλ, στη Μαγιόρκα της Ισπανίας.

«Είναι υπέροχο να βλέπεις τα πάντα. Είναι πανέμορφα. Υπάρχει τεράστια δουλειά πίσω από αυτά, αλλά πάνω απ’ όλα έχουν συναισθηματική αξία», είπε, σύμφωνα με την Ακαδημία Ράφα Ναδάλ.

«Θυμάμαι πώς ήταν στην αρχή, αλλά τώρα είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Είναι πανέμορφα. Είναι ένα πολύ ξεχωριστό μέρος. Συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα. Τους το έχω ήδη πει προσωπικά. Έχετε κάνει φανταστική δουλειά» υπογράμμισε ο Ελβετός πρώην επαγγελματιας τενίστας.

Τον Φέντερερ δεν συνόδευσε ο Ναδάλ στην ξενάγηση, αλλά ο πατέρας του ισπανού πρώην επαγγελματία τενίστα, Σεμπαστιάν Ναδάλ, ο διευθυντής της Ακαδημίας Ράφα Ναδάλ Γκουστάβο Μαρκάτσιο και ο επικεφαλής του Μουσείου Ράφα Ναδάλ, Γκονζάλο Πέρες.

Ο Φέντερερ δώρισε αντικείμενα στο Mουσείο και πέρασε «ιδιαίτερο χρόνο στην αίθουσα που είναι αφιερωμένη στους Τρεις Μεγάλους του αθλήματος (Νόβακ Τζόκοβιτς, Ρότζερ Φέντερερ και Ραφαέλ Ναδάλ) έναν από τους πιο αντιπροσωπευτικούς χώρους της νέας έκθεσης».

«Εκεί, οι επισκέπτες μπορούν να ανακαλύψουν προσωπικά αντικείμενα που δώρισαν οι Ράφα Ναδάλ, Ρότζερ Φέντερερ και Νόβακ Τζόκοβιτς, καθώς και να απολαύσουν αποκλειστικό οπτικοακουστικό περιεχόμενο στο οποίο οι τρεις πρωταγωνιστές θυμούνται πώς βίωσαν εκ των έσω μια από τις μεγαλύτερες αντιπαλότητες στην ιστορία του αθλητισμού και την κληρονομιά που έχτισαν» επισημαίνεται στην ανακοίνωση της Ακαδημίας Ράφα Ναδάλ.

Ο Φέντερερ και ο Ναδάλ ήταν αντίπαλοι 40 φορές σε επαγγελματικό επίπεδο και εκτός γηπέδου έχουν γίνει στενοί φίλοι. Μάλιστα, οι δύο πρώην τενίστες φωτογραφήθηκαν να παίζουν γκολφ μαζί στη Μαγιόρκα αυτή την εβδομάδα, στο Golf Santa Ponsa.

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