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24.07.2026 19:39

«Βόμβα» στο NBA: Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς συνεχίζει την καριέρα του στους Σίξερς

24.07.2026 19:39
LeBron James

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Τέλος στα σενάρια για το μέλλον του ΛεΜπρόν Τζέιμς έβαλε ο έγκυρος δημοσιογράφος του NBA, Σαμς Χαράνια, αποκαλύπτοντας ότι ο «Βασιλιάς» θα αγωνίζεται στη Φιλαδέλφεια για τα επόμενα δύο χρόνια και θα φορέσει τη φανέλα των Σίξερς.

Το τελευταίο διάστημα υπήρχαν έντονες φήμες για την επόμενη ομάδα του, με το Μαϊάμι αλλά και το Κλίβελαντ να εμφανίζονται ως πιθανοί σταθμοί. Ωστόσο, ο έμπειρος σούπερ σταρ επέλεξε τελικά τη Φιλαδέλφεια, υπογράφοντας συμβόλαιο διετούς διάρκειας.

Με τη μετακίνησή του στους Σίξερς, ο ΛεΜπρόν ανοίγει το τέταρτο κεφάλαιο της καριέρας του στο NBA, μετά τις θητείες του σε Κλίβελαντ, Μαϊάμι και Λος Άντζελες Λέικερς. Στο ενεργητικό του μετρά τέσσερις τίτλους πρωταθλητή, κατακτώντας δύο με τους Χιτ (2012, 2013), έναν με τους Καβαλίερς το 2016 και ακόμη έναν με τους Λέικερς το 2020.

Η εξομολόγηση ΛεΜπρόν Τζέιμς για την απόφασή του

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς αποκάλυψε τι τον οδήγησε στην απόφαση να συνεχίσει την καριέρα του στη Φιλαδέλφεια, παραδεχόμενος παράλληλα ότι μετά το τέλος της περασμένης σεζόν είχε φτάσει πολύ κοντά στην απόσυρση.

«Νόμιζα ότι είχα τελειώσει όταν τελείωσε η σεζόν. Δεν ήμουν έτοιμος να το ανακοινώσω και ήξερα ότι χρειαζόμουν λίγο χρόνο για να το αποφασίσω πραγματικά, αλλά μέσα μου ήμουν σχεδόν σίγουρος ότι είχα παίξει το τελευταίο μου παιχνίδι.

Ήμουν ειλικρινής στην τελευταία μου συνέντευξη Τύπου, όταν είπα ότι έπρεπε να κοιτάξω μέσα μου και να αποφασίσω αν εξακολουθώ να αγαπώ αυτό που κάνω.

Αυτή είναι η τελευταία μου απόφαση. Δεν το κάνω για τα χρήματα. Δεν το κάνω για την οικογένεια. Για ποιον λόγο παίζω πραγματικά σε αυτό το σημείο; Θέλω ακόμα να θυσιάζομαι. Θέλω ακόμα να δουλεύω.

Θέλω ακόμα να παλεύω καθημερινά. Θέλω ακόμα να ανταγωνίζομαι, να κερδίζω και να έχω την ευκαιρία να νιώσω ξανά αυτό το συναίσθημα της κατάκτησης ενός ακόμη πρωταθλήματος.

Πιστεύω ότι μπορώ να βοηθήσω τους Philadelphia 76ers να γίνουν ομάδα πρωταθλητισμού και είμαι τόσο ενθουσιασμένος που θα δώσω ενέργεια σε μια νέα βάση φιλάθλων και θα ξεκινήσω αυτό το απίστευτο ταξίδι για μία τελευταία φορά.

Σας ευχαριστώ, Λος Άντζελες. Μαϊάμι, θα σας αγαπώ για πάντα, και το Νορθίστ Οχάιο θα είναι πάντα το σπίτι μου!», έγραψε ο ΛεΜπρόν Τζέιμς.

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