Φωτιά στην αυλή εργοστασίου ανακύκλωσης στο Μαρκόπουλο

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Νέος συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε στην αυλή εργοστασίου ανακύκλωσης στο Μαρκόπουλο.

Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 11 οχήματα.

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