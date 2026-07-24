Φωτιά στην αυλή εργοστασίου ανακύκλωσης στο Μαρκόπουλο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Νέος συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε στην αυλή εργοστασίου ανακύκλωσης στο Μαρκόπουλο.
Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 11 οχήματα.
Διαβάστε επίσης
Η κακοκαιρία χτύπησε και την Αθήνα: Κατέρρευσε σκαλωσιά στον Πειραιά, ταξί καταπλακώθηκε από δέντρο – Προβλήματα σε όλη την Ελλάδα
Μυστήριο με τη δολοφονία της διασώστριας στη Σύρο: Δεν ασκήθηκαν ακόμη διώξεις, εν αναμονή νέας αυτοψίας και αναπαράστασης – Εντολή για φρούρηση του σπιτιού
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο σκαμνί για «το δικαίωμα σιωπής» ο «Φραπές»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.