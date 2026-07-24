Μυστήριο με τη δολοφονία της διασώστριας στη Σύρο: Δεν ασκήθηκαν ακόμη διώξεις, εν αναμονή νέας αυτοψίας και αναπαράστασης – Εντολή για φρούρηση του σπιτιού

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Νέα εξέλιξη σημειώθηκε στην πολύκροτη υπόθεση της δολοφονίας της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, με τα ερωτήματα να παραμένουν αναπάντητα, καθώς η Εισαγγελέας Πρωτοδικών δεν προχώρησε, προς το παρόν, στην άσκηση ποινικών διώξεων, διατάσσοντας την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης πριν από οποιαδήποτε εισαγγελική κρίση.

Ο άνδρας που συνελήφθη για το έγκλημα, οδηγήθηκε σήμερα στην εισαγγελέα Πρωτοδικών, ενώ ο εισαγγελέας έδωσε εντολή και για τη σύλληψη της συζύγου του 41χρονου.

Στο πλαίσιο της συμπληρωματικής έρευνας, αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί νέα αυτοψία και αναπαράσταση των γεγονότων αύριο το πρωί, στις 07:00, παρουσία των αρμόδιων Αρχών, προκειμένου να αποσαφηνιστούν κρίσιμες λεπτομέρειες γύρω από τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η φονική συμπλοκή.

Παράλληλα, όπως μεταδίδει το cyclades24.gr, δόθηκε εντολή για φρούρηση της οικίας, όπου σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό, καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, ώστε να διασφαλιστεί η ακεραιότητα του χώρου μέχρι την ολοκλήρωση των ερευνητικών ενεργειών.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια των νέων δεδομένων που έχουν προκύψει από την προανάκριση, με τις Αρχές να εξετάζουν κάθε στοιχείο που μπορεί να ρίξει φως στην υπόθεση. Υπενθυμίζεται ότι τα πρώτα ευρήματα είχαν δημιουργήσει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με το τι ακριβώς συνέβη μέσα και έξω από το σπίτι, ενώ βιντεοληπτικό υλικό και τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εξετάσεων θεωρούνται καθοριστικής σημασίας για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς και η αυριανή αναπαράσταση αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα στάδια της διαδικασίας, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να ανασυνθέσουν με ακρίβεια το χρονικό της τραγωδίας πριν ληφθούν οι οριστικές εισαγγελικές αποφάσεις.

Η υπόθεση εξετάζεται ως υπόθεση ληστείας, καθώς το σενάριο από το περιβάλλον της 42χρονης ότι της όφειλαν τρία ενοίκια δεν κερδίζει έδαφος.

Το βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στη διάθεση τους εγείρει ερωτήματα για τα κίνητρα της επίσκεψης της 42χρονης το σπίτι του ζευγαριού. Καθώς εμφανίζεται να φορά την υπηρεσιακή της στολής, γάντια και να έχει το πρόσωπο της μερικώς καλυμμένο, ενώ στο σακίδιο της βρέθηκε ένα αεροβόλο όπλο κι ένας λοστός.

Η 42χρονη χτύπησε το κουδούνι και στην στην πόρτα ξεκίνησε συμπλοκή με την 30χρονη. Στη διάρκεια της συμπλοκής η 42χρονη φέρεται να μαχαίρωσε την 30χρονη στην κοιλιακή χώρα. Στον καβγά μπήκε και ο 41χρονος, καταφέροντας πλήγμα στην 42χρονη στην πλάτη. Ο 41χρονος στη συνέχεια άρχισε να την καταδιώκει στον δρόμο, πετώντας της αντικείμενα.

Η εκδοχή της οικογένειας της 42χρονης

Προς το παρόν δεν έχει επιβεβαιωθεί αν το σπίτι στο οποίο διέμεναν άνηκε στην 42χρονη. Η οικογένεια της 42χρονης υποστηρίζει ότι της χρωστούσαν τρία ενοίκια και πήγε για να διεκδικήσει τα χρωστούμενα, δεν έχουν δώσει όμως εξηγήσεις για την αμφίεση της.

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