Αιματηρή κλιμάκωση στη Δυτική Όχθη: Νεκροί τέσσερις Παλαιστίνιοι και δύο Ισραηλινοί στρατιώτες – Εντολές Νετανιάχου για κατεδαφίσεις και ενίσχυση επιχειρήσεων

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Τέσσερις Παλαιστίνιοι και δύο Ισραηλινοί στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους σε επεισόδιο που σημειώθηκε κοντά σε παλαιστινιακό χωριό στη Δυτική Όχθη, σε μια περίοδο κατά την οποία οι επιθέσεις Ισραηλινών εποίκων κατά Παλαιστινίων έχουν ενταθεί. Τα περιστατικά βίας στην περιοχή έχουν πολλαπλασιαστεί τις τελευταίες εβδομάδες, με τον αριθμό των θυμάτων να αυξάνεται.

Η αιματηρή αντιπαράθεση σημειώθηκε στην περιοχή κοντά στο χωριό Ταλ, νοτιοδυτικά της Ναμπλούς. Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως ενημερώθηκε ότι Ισραηλινοί πολίτες οι οποίοι «έκαναν πεζοπορία» στην περιοχή δέχθηκαν επίθεση κοντά στο χωριό, το οποίο βρίσκεται στην αποκαλούμενη Περιοχή Α της Δυτικής Όχθης.

Η συγκεκριμένη ζώνη τελεί υπό τον έλεγχο ασφαλείας της Παλαιστινιακής Αρχής, ενώ η είσοδος Ισραηλινών πολιτών σε αυτή απαγορεύεται επισήμως.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, ένας Παλαιστίνιος αφαίρεσε όπλο από Ισραηλινό – μέλος προσωπικού ασφαλείας, το οποίο προερχόταν από τον κοντινό οικισμό Χαβάτ Γκιλάντ, και στη συνέχεια άνοιξε πυρ. Κατά την ίδια ανακοίνωση, τραυματίστηκαν αρκετοί Ισραηλινοί πριν ο δράστης σκοτωθεί.

Καταγγελίες Φατάχ για απόπειρα εισβολής σε κατοικίες

Παλαιστινιακές τοπικές Αρχές παρουσίασαν διαφορετική εκδοχή για τα γεγονότα, υποστηρίζοντας ότι ομάδα Ισραηλινών εποίκων επιχείρησε να εισέλθει σε δύο σπίτια στην περιοχή και στη συνέχεια συγκρούστηκε με κατοίκους του χωριού.

Ο Εσάμ Σαΐφι, τοπικό στέλεχος του παλαιστινιακού κόμματος Φατάχ από την Ταλ, ανέφερε ότι περίπου 25 με 30 έποικοι έφτασαν αρχικά στην ανατολική πλευρά του χωριού, όπου προσπάθησαν να εισβάλουν σε δύο κατοικίες.

Όπως δήλωσε, όταν οι κάτοικοι βγήκαν από τα σπίτια τους για να τους αντιμετωπίσουν, οι έποικοι άνοιξαν πυρ και στη συνέχεια αποχώρησαν. Σύμφωνα με τον ίδιο, περίπου μισή ώρα αργότερα επέστρεψαν και κινήθηκαν προς το δυτικό τμήμα της πόλης, προκαλώντας μια χαοτική ανταλλαγή πυροβολισμών, στην οποία ενεπλάκη και ο ισραηλινός στρατός.

Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι υποστήριξαν ακόμη ότι ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν έφοδο σε νοσοκομείο στη Ναμπλούς την Παρασκευή, 24/7, και επιτέθηκαν σε εργαζόμενους στο τμήμα των επειγόντων περιστατικών. Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι εξετάζει τις συγκεκριμένες καταγγελίες.

Στρατιωτική κινητοποίηση και σχέδια για «εκτεταμένη επιχείρηση» από το Ισραήλ

Μετά τη σύγκρουση, οι ισραηλινές δυνάμεις δημιούργησαν σημεία ελέγχου και οδοφράγματα γύρω από την Ταλ και τη Ναμπλούς, δηλώνοντας ότι αναζητούν πρόσωπα που συνδέονται με το περιστατικό.

Ο στρατός ανακοίνωσε επίσης ότι προετοιμάζεται για «εκτεταμένη αντιτρομοκρατική επιχειρησιακή δραστηριότητα στον τομέα».

Την ίδια ώρα, ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, Μπεζαλέλ Σμότριτς, ο οποίος είναι και ο ίδιος έποικος, υποστήριξε ότι τα γειτονικά παλαιστινιακά χωριά θα πρέπει να εκκενωθούν και στις περιοχές αυτές να δημιουργηθούν νέοι οικισμοί εποίκων «για την εγκαθίδρυση ασφάλειας».

«Αυτή είναι η κατάλληλη σιωνιστική απάντησή μας στους τρομοκράτες και την τρομοκρατία, και στην επιθυμία τους βλάψουν τον έλεγχο μας στις περιοχές της χώρας μας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Εντολή Νετανιάχου για κατεδαφίσεις σπιτιών Παλαιστινίων

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι πραγματοποίησε «αξιολόγηση ασφαλείας» για την κατάσταση, μαζί με τον υπουργό Άμυνας και τον αρχηγό του γενικού επιτελείου του στρατού.

Μετά τη σύσκεψη, έδωσε εντολή για κατεδαφίσεις κατοικιών Παλαιστινίων, επιχειρήσεις εντοπισμού όπλων και δημιουργία νέων οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Συγκεκριμένα, τα μέτρα που ανακοίνωσε περιλαμβάνουν επιδρομές για συλλογή όπλων, ανάκληση αδειών εργασίας σε χωριά τα οποία χαρακτήρισε «εστίες τρομοκρατίας», ενίσχυση των ισραηλινών δυνάμεων σε ολόκληρη τη Δυτική Όχθη, νέο διαχωρισμό δρόμων και δημιουργία σημείων ελέγχου, καθώς και επιτάχυνση της «νομιμοποίησης των αγροκτημάτων και της δημιουργίας νέων», αναφορά που αφορά στην επέκταση παράνομων οικισμών στη Δυτική Όχθη.

Εκκλήσεις για διεθνή παρέμβαση

Ισραηλινές οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ζήτησαν από τη διεθνή κοινότητα να προχωρήσει άμεσα σε ενέργειες ώστε να σταματήσει η βία των εποίκων και να αποτραπεί, όπως προειδοποίησαν, ο κίνδυνος να εξελιχθεί η κατάσταση σε «μαζικά πογκρόμ» σε ολόκληρη την κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Η ανακοίνωση υπεγράφη από την Yesh Din και περισσότερες από δώδεκα ακόμη ισραηλινές οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε αυτή αναφέρεται ότι οι πολιτοφυλακές εποίκων, «με την υποστήριξη και τη βοήθεια του ισραηλινού στρατού», έχουν αυξήσει τις εμπρηστικές επιθέσεις, τις καταστροφές περιουσιών και τις αναγκαστικές εκτοπίσεις.

Οι οργανώσεις σημείωσαν ότι επιθέσεις εκδίκησης είχαν ήδη ξεκινήσει μετά τους θανάτους Παλαιστινίων στην Ταλ, με εποίκους, υπουργούς και μέλη της Κνεσέτ να ζητούν περαιτέρω κλιμάκωση της βίας.

Η Yesh Din είναι ισραηλινή οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων που καταγράφει περιστατικά βίας εποίκων και τις αποτυχίες των ισραηλινών Αρχών να εφαρμόσουν τον νόμο στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Αιματοχυσία δίχως τέλος στη Δυτική Όχθη

Το νέο περιστατικό αποτελεί ένα ακόμη επεισόδιο της αυξανόμενης έντασης στη Δυτική Όχθη και σημειώνεται περίπου τρεις μήνες πριν από τις εκλογές στο Ισραήλ. Η κυβέρνηση Νετανιάχου συνεχίζει να προωθεί την επέκταση των ισραηλινών οικισμών εποίκων, οι οποίοι χαρακτηρίζονται παράνομοι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Σε άλλο περιστατικό, το υπουργείο Εξωτερικών της Παλαιστινιακής Αρχής ανακοίνωσε ότι έποικοι επιτέθηκαν σε χωριό κοντά στην Καλκίλια, τραυματίζοντας δύο ανθρώπους και βάζοντας φωτιά σε δέντρα και οχήματα. Ο ισραηλινός στρατός δεν ήταν άμεσα διαθέσιμος για σχολιασμό.

Σύμφωνα με στοιχεία της Παλαιστινιακής Αρχής, συνολικά 87 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Δυτική Όχθη από την αρχή του έτους. Από αυτούς, οι 21 έχασαν τη ζωή τους από επιθέσεις Ισραηλινών εποίκων.

Παράλληλα, δεδομένα των Ηνωμένων Εθνών καταγράφουν περίπου 850 τραυματισμούς Παλαιστινίων από επιθέσεις Ισραηλινών εποίκων από την έναρξη της χρονιάς.

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