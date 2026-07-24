Προβλήματα από την κακοκαιρία: Μπουρίνι με κεραυνούς στην Αθήνα, ζημιές στη Φθιώτιδα, ξηλώθηκε στέγη στη Μακρακώμη, υδροστόβιλοι στη Χαλκιδική

Takeaways by to pontiki AI Ισχυρή κακοκαιρία πλήττει πολλές περιοχές της χώρας, προκαλώντας έντονες βροχοπτώσεις, θυελλώδεις ανέμους, χαλαζοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα που οδήγησε σε εκδήλωση πυρκαγιάς στη Μαγνησία.

Η Πολιτική Προστασία έχει ενεργοποιήσει το σύστημα 112 σε αρκετές περιοχές, ενώ η Μαγνησία και οι Σποράδες βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού λόγω των επικίνδυνων φαινομένων.

Στη Φθιώτιδα καταγράφηκαν πλημμυρισμένοι δρόμοι και πτώσεις δέντρων, ενώ στη Μακρακώμη η στέγη κτιρίου αποκολλήθηκε από τους ισχυρούς ανέμους.

Παράλληλα, ανεμοστρόβιλοι και υδροστρόβιλοι εμφανίστηκαν στη Χαλκιδική και στον κόλπο μεταξύ Σιθωνίας και Αγίου Όρους, προκαλώντας αναστάτωση στους πολίτες.

Προβλήματα στην κυκλοφορία και στις καλλιέργειες αναφέρθηκαν επίσης σε Τρίκαλα, Γρεβενά, Θεσσαλονίκη, Ζάκυνθο, Δράμα, Ιωάννινα και Αγρίνιο.

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Την επέλασή της στη χώρα ξεκίνησε η καλοκαιρινή κακοκαιρία, με βροχές και καταιγίδες να κάνουν την εμφάνιση τους σε πολλά σημεία της χώρας και να προκαλούν ήδη τα πρώτα προβλήματα. Η Πολιτική Προστασία έχει σημάνει συναγερμό με μπαράζ 112 σε αρκετές περιοχές, ενώ και το Σάββατο αναμένονται έντονα φαινόμενα σε 4 Περιφέρειες.

Ο ουρανός σκοτείνιασε και στην Αθήνα το απόγευμα της Παρασκευής, με ισχυρές βροχές που συνοδεύτηκαν από δυνατούς ανέμους και κεραυνούς και δημιουργήθηκαν προβλήματα. ΙΧ καταπλακώθηκαν από δέντρα στο Ίλιον, καθώς οι δυνατοί άνεμοι λύγισαν τα δέντρα.

Λόγω συσσώρευσης υδάτων πραγματοποιήθηκε διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Πειραιώς από το ύψος της οδού Χαμοστέρνας στο ρεύμα προς Αθήνα και από το ύψος της Πέτρου Ράλλη στο ρεύμα προς Πειραιά.

Στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη στον Πειραιά από το ύψος της Ομηρίδου Σκυλίτση διακόπηκε η κυκλοφορία λόγω πτώσης σκαλωσιάς από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Στην καταιγίδα στην Αττική αναφέρθηκε σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, τονίζοντας ότι μπορεί το κύριο κύτταρο της καταιγίδας να κινήθηκε ανατολικά προς την Εύβοια, όμως νέες καταιγίδες δημιουργήθηκαν από τα δυτικά που σάρωσαν το λεκανοπέδιο. Η κίνηση του συστήματος πολύ γρήγορη (50km/h) προς τα Α-ΝΑ πράγμα που σημαίνει ότι θα είναι γρήγορη και η εκτόνωση.

Την ίδια ώρα κεραυνός έπεσε μέσα στην πίστα του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος όπως δείχνει και το βίντεο.

Έντονη βροχόπτωση καταγράφηκε σε πολλά προάστεια της Αθήνας, με τα σχετικά βίντεο να έχουν κατακλύσει τα social media. Στην Κυψέλη μάλιστα παρατηρήθηκε μεγάλος όγκος νερού στους δρόμους.

Ιδιαίτερα έντονα είναι τα φαινόμενα στη Φθιώτιδα, με ισχυρές βροχοπτώσεις, θυελλώδεις ανέμους και χαλαζόπτωση να προκαλούν προβλήματα σε αρκετές περιοχές του νομού. Στη Δυτική Φθιώτιδα, συγκεκριμένα, καταγράφηκαν πλημμυρισμένοι δρόμοι, πτώσεις δέντρων και σημαντικές υλικές ζημιές όπως αναφέρει το LamiaNow.





Μέσα σε λίγα λεπτά, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, ενώ από τους ισχυρούς ανέμους ξεριζώθηκαν δέντρα και έσπασαν μεγάλα κλαδιά. Πτώσεις δέντρων αναφέρθηκαν, μεταξύ άλλων, στο Πλατύστομο, στη Μάκρη και στο Καστρί.

Έντονη ήταν η χαλαζόπτωση στην πόλη της Λαμίας.

Ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στη Μακρακώμη, όταν η στέγη του κτιρίου της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών αποκολλήθηκε από τη δύναμη του ανέμου και κατέληξε στην απέναντι πλευρά του δρόμου, κοντά στο σούπερ μάρκετ.





Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, η μεταλλική κατασκευή παρασύρθηκε για περίπου 100 μέτρα από τον αέρα. Από τη σφοδρότητα των ανέμων παρασύρθηκαν ακόμη και μεταλλικά φύλλα και τσίγκοι, οι οποίοι έπεσαν κοντά σε καταστήματα, προκαλώντας σοβαρό κίνδυνο για πεζούς και οδηγούς.

Βροχές στη Ζάκυνθο, χαλάζι στη Δράμα, μπουρίνια στη Θεσσαλονίκη, ανεμοστρόβιλος στη Χαλκιδική

Οι κάτοικοι της Ζακύνθου ήρθαν αντιμέτωποι με έντονη βροχή ενώ οι κάτοικοι της Δράμας, όπως φαίνεται και στα βίντεο, έβλεπαν το χοντρό χαλάζι να κατακλύζει τα πάντα.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός άλλαξε απότομα, με δυνατούς ανέμους και έντονη βροχόπτωση ενώ οι λουόμενοι στην παραλία Ψαρούδια στην Χαλκιδική τρόμαξαν όταν είδαν έναν ανεμοστρόβιλο να τους πλησιάζει.



Υδροστρόβιλοι μεταξύ Σιθωνίας και Αγίου Όρους

Εντυπωσιακό βίντεο κατέγραψε υδροστρόβιλους στον κόλπο μεταξύ Σιθωνίας και Αγίου Όρους.



«Διακρίνεται πλήρως σχηματισμένος υδροστρόβιλος (waterspout), ο οποίος συνδέει τη βάση του καταιγοφόρου νέφους με την επιφάνεια του νερού», αναφέρει ο λογαριασμός και προσθέτει ότι διακρίνεται στο βίντεο και «χοάνη (funnel cloud), δηλαδή η περιστρεφόμενη στήλη αέρα που κατεβαίνει από το σύννεφο αλλά δεν έχει ακόμη ακουμπήσει ή γίνει ορατή στην επιφάνεια της θάλασσας» αναφέρεται στη λεζάντα που συνοδεύει το βίντεο με το εντυπωσιακό φαινόμενο.

Φωτιά από κεραυνό στην Κερασιά Μαγνησίας

Έντονη βροχόπτωση εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (24/07) στην πόλη του Βόλου, αλλά και ορεινά και πιο συγκεκριμένα στην Ζαγορά Πηλίου. Ο ουρανός σκοτείνιασε απότομα, καθώς η κακοκαιρία άρχισε να πλήττει τη Μαγνησία. Η βροχή συνοδεύθηκε από αστραπές, βροντές και ισχυρή κεραυνική δραστηριότητα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά από κεραυνό στην περιοχή της Κερασιάς του Δήμου Ρήγα Φεραίου όπως αναφέρει η ΕΡΤ.



Στο σημείο έσπευσαν για την κατάσβεσή της επτά οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου και τέσσερα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ΒΙΠΕ. Την ίδια ώρα, το τηλεφωνικό κέντρο της Πυροσβεστικής δέχτηκε συνεχείς κλήσεις για πτώσεις δέντρων, εξαιτίας της έντονης κακοκαιρίας που πλήττει τη Μαγνησία.





Πυροσβέστες της ΠΥ ΒΙΠΕ επιχειρούν επίσης στην εθνική οδό Βόλου–Λάρισας, λίγο μετά το 304 ΠΕΒ, για την απομάκρυνση δέντρων που έπεσαν στο οδόστρωμα. Οι οδηγοί καλούνται να κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου είχε νωρίτερα δεχθεί κλήση για απομάκρυνση δέντρου στη συμβολή των οδών Περσέως και Απόλλωνος, στη Νέα Δημητριάδα. Η Μαγνησία και οι Σποράδες βρίσκονται σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code», ενώ οι πολίτες έχουν προειδοποιηθεί μέσω του 112 να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους.

Έντονη βροχόπτωση πλήττει το Αγρίνιο και την περιοχή των Ιωαννίνων, βροχερό σκηνικό στα παράλια της Λάρισας, έντονη χαλαζόπτωση στον Όλυμπο έντυσε στα λευκά το βουνό.

Μπουρίνι σάρωσε τα Τρίκαλα

Ισχυρό μπουρίνι έπληξε το απόγευμα της Παρασκευής την πόλη των Τρικάλων, με τη βροχή να πέφτει καταρρακτωδώς και να προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία.



Όπως καταγράφει το trikalavoice.gr μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, κεντρικοί δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους, ενώ η ορατότητα περιορίστηκε αισθητά, αναγκάζοντας τους οδηγούς να κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Σε αρκετά σημεία παρατηρήθηκαν λιμνάζοντα νερά, με τους πεζούς να αναζητούν καταφύγιο μέχρι να κοπάσει η ένταση του φαινομένου.





Το μπουρίνι συνοδεύτηκε από έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα, ισχυρές ριπές ανέμου και, σε περιοχές του νομού, χαλαζόπτωση, όπως στο Γερακάρι.

Προβλήματα στις καλλιέργειες στα Γρεβενά, μετά από έντονη χαλαζόπτωση.

Μάλιστα, η χαλαζόπτωση ήταν τόσο έντονη ώστε το χαλάζι διακρίνεται στα πλάγια του δρόμου στην Εγνατία Οδό στο ύψος των Γρεβενών, όπου μάλιστα η θερμοκρασία έπεσε στους 14 βαθούς Κελσίου.

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Σε εξέλιξη η κακοκαιρία με μπουρίνια και χαλάζι: Ποιες περιοχές βρίσκονται σε συναγερμό, μπαράζ 112 –Tι θα γίνει στην Αττική, Red Code και για το Σάββατο











