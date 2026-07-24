Η Ford και η Geely Auto ενώνουν τις δυνάμεις τους στην Ευρώπη

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Η Ford και η Geely Auto ανακοίνωσαν μια στρατηγική συνεργασία για τη δημιουργία κοινοπραξίας στο εργοστάσιο της Ford στη Βαλένθια της Ισπανίας, με στόχο την παραγωγή μιας νέας γενιάς multi-energy οχημάτων για την ευρωπαϊκή αγορά.

Η συμφωνία αξιοποιεί την τεχνογνωσία, τις παραγωγικές δυνατότητες και τις οικονομίες κλίμακας των δύο εταιρειών, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής παραγωγής και διασφαλίζοντας το μέλλον των εγκαταστάσεων της Ford στη Βαλένθια. Από το 2028, στη συγκεκριμένη μονάδα θα κατασκευάζονται νέα μοντέλα των Ford και Geely, μεταξύ των οποίων ένα νέο crossover της Ford, ένα νέο μέλος της οικογένειας Bronco και δύο ηλεκτρικά SUV της Geely.

Αφού εξασφαλιστούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις από τις ρυθμιστικές αρχές, η κοινοπραξία θα ξεκινήσει τη λειτουργία της το πρώτο εξάμηνο του 2027, ενώ τα πρώτα νέα οχήματα αναμένεται να βγουν από τη γραμμή παραγωγής το 2028. Μέχρι τότε, το εργοστάσιο της Βαλένθια θα συνεχίσει να κατασκευάζει το Ford Kuga.

Η συνεργασία της Ford με τη Geely βασίζεται σε σχέσεις εμπιστοσύνης και σεβασμού που χρονολογείται από το 2010, όταν η Ford πούλησε τη Volvo στη Geely, η οποία συνέχισε να προστατεύει την κληρονομιά της μάρκας και να ενισχύει την ανάπτυξή της. Και οι δύο εταιρείες μοιράζονται τη δέσμευση για ποιότητα, αποδοτικές διαδικασίες προμηθειών και συνεχή βελτίωση, καθώς και την πεποίθηση ότι οι πελάτες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν τη λύση που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες τους κατά την ενεργειακή μετάβαση.

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