search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.07.2026 12:25
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.07.2026 10:35

Ποια κινεζικά μοντέλα αγοράζουν όντως οι Έλληνες – Επίσημα στοιχεία

24.07.2026 10:35
Chery-Tiggo-4-thumb

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Η παρουσία από κινεζικά μοντέλα στην ελληνική αγορά δεν περιορίζεται πλέον σε εντυπωσιακές παρουσιάσεις, μακροσκελείς καταλόγους εξοπλισμού και υποσχέσεις για το μέλλον.

Ορισμένα μοντέλα έχουν ήδη περάσει από τις εκθέσεις στους ελληνικούς δρόμους, καταγράφοντας πωλήσεις που ξεπερνούν αρκετούς παραδοσιακούς ανταγωνιστές.

Τα επίσημα στοιχεία ταξινομήσεων έως και τον Ιούνιο του 2026 δείχνουν επίσης ότι οι Έλληνες δεν επιλέγουν μόνο ηλεκτρικά κινεζικά αυτοκίνητα.

Στην πρώτη πεντάδα συναντάμε ένα μικρό hatchback, τρία SUV και μόλις ένα αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης, με τις τιμές να αποτελούν κοινό σημείο αναφοράς.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Αποκάλυψη για το νέο Safety Car της Formula 1 – Πού θα κάνει την πρώτη του εμφάνιση

Τέλος από σήμερα (24/7) ο Δακτύλιος για το καλοκαίρι – Πότε επιστρέφει

Τι ψάχνουν οι καταναλωτές πριν την αγορά ενός αυτοκινήτου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
botsi-genethlia-new
LIFESTYLE

Τζένη Μπότση:«Υποδέχομαι το 54ο έτος της ζωής μου χωρίς φίλτρα και χωρίς ντροπή»

diastima-zaxari-2
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Για πρώτη φορά βρέθηκε «ζάχαρη» στο Διάστημα – Τι μπορεί να σημαίνει για τη ζωή στη Γη

GEORGIOU_STAVROS
ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Γεωργίου: Η επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας για την εξιχνίαση της δολοφονίας

asthenoforo-syros
ΕΛΛΑΔΑ

Έγκλημα στη Σύρο: Η διασώστρια πήγε στο σπίτι του ζευγαριού με μαχαίρι, αεροβόλο και λοστό – Τι αποκαλύπτει βίντεο

marinakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

O Μαρινάκης έκανε… σπόιλερ στην «Οδύσσεια»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
TSIPRAS_ELAS_LOGO
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: «Στενή» η πόρτα της ΕΛΑΣ για τους «πρώην»

SYROS_ISLAND
ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Θρίλερ με τον θάνατο της διασώστριας, ο καβγάς εξελίχθηκε σε τραγωδία

mitsotakis- tsipras- androulakis – syrigos – new
ΚΑΛΧΑΣ

Ερώτημα των… διακοπών ο χρόνος εκλογών, οι εκκρεμότητες του Τσίπρα, το… Παγκρήτιο Σοσιαλιστικό Κίνημα και το παζλ του Συρίγου με τα F35 και S400

stavrosgeorgiou_dolofonia
ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Γεωργίου: Πώς «έσπασε» και ομολόγησε ο 28χρονος – Πούλησε στην Ομόνοια το λάπτοπ του ποινικολόγου, ψάχνουν και το κινητό

GEORGIOU_STAVROS
ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Γεωργίου: Με σπασμένο χέρι ο 28χρονος καθ' ομολογίαν δράστης - Αποκάλυψε την αιτία του καβγά στους αστυνομικούς

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.07.2026 12:24
botsi-genethlia-new
LIFESTYLE

Τζένη Μπότση:«Υποδέχομαι το 54ο έτος της ζωής μου χωρίς φίλτρα και χωρίς ντροπή»

diastima-zaxari-2
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Για πρώτη φορά βρέθηκε «ζάχαρη» στο Διάστημα – Τι μπορεί να σημαίνει για τη ζωή στη Γη

GEORGIOU_STAVROS
ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Γεωργίου: Η επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας για την εξιχνίαση της δολοφονίας

1 / 3