Ποια κινεζικά μοντέλα αγοράζουν όντως οι Έλληνες – Επίσημα στοιχεία

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Η παρουσία από κινεζικά μοντέλα στην ελληνική αγορά δεν περιορίζεται πλέον σε εντυπωσιακές παρουσιάσεις, μακροσκελείς καταλόγους εξοπλισμού και υποσχέσεις για το μέλλον.

Ορισμένα μοντέλα έχουν ήδη περάσει από τις εκθέσεις στους ελληνικούς δρόμους, καταγράφοντας πωλήσεις που ξεπερνούν αρκετούς παραδοσιακούς ανταγωνιστές.

Τα επίσημα στοιχεία ταξινομήσεων έως και τον Ιούνιο του 2026 δείχνουν επίσης ότι οι Έλληνες δεν επιλέγουν μόνο ηλεκτρικά κινεζικά αυτοκίνητα.

Στην πρώτη πεντάδα συναντάμε ένα μικρό hatchback, τρία SUV και μόλις ένα αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης, με τις τιμές να αποτελούν κοινό σημείο αναφοράς.

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