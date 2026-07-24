Σύρος: Θρίλερ με τον θάνατο της διασώστριας, ο καβγάς εξελίχθηκε σε τραγωδία

Takeaways by to pontiki AI Μία 42χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ έχασε τη ζωή της στη Σύρο έπειτα από συμπλοκή με ζευγάρι ενοικιαστών έξω από την οικία τους.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η γυναίκα επισκέφθηκε το σπίτι για να εισπράξει ενοίκια, αλλά δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι στην περιοχή της ωμοπλάτης.

Το ζευγάρι ισχυρίζεται ότι βρισκόταν σε κατάσταση άμυνας, υποστηρίζοντας πως η 42χρονη εισέβαλε στο σπίτι τους κρατώντας μαχαίρι και έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η 42χρονη να τραυματίστηκε θανάσιμα κατά την προσπάθειά της να διαφύγει, καθώς υπάρχουν αναφορές ότι κυνηγήθηκε και έπεσε.

Η Ασφάλεια Σύρου συνεχίζει τη συλλογή στοιχείων και καταθέσεων για να εξακριβώσει τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

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Σοκ έχει προκαλέσει στη Σύρο η υπόθεση θανάτου της 42χρονης κοπέλας , η οποία εργαζόταν ως διασώστρια στο ΕΚΑΒ Αττικής.

Η εκπρόσωπος της Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου σημείωσε πως υπάρχουν πληροφορίες ότι η 42χρονη πήγε στο σπίτι του ζευγαριού στη Σύρο για να εισπράξει τρία ενοίκια.

Αυτό φαίνεται να έχει επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής και το ζευγάρι, ωστόσο οι δυο τους υποστηρίζουν ότι η διασώστρια του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο φορώντας γάντια, χειρουργική μάσκα και κρατώντας ένα μαχαίρι.

Αξίζει να σημειωθεί πως κάτι τέτοιο δεν έχει επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής, ενώ εξετάζονται και η πληροφορία ότι η ίδια πήγε με τα ρούχα της δουλειάς κατευθείαν στο σπίτι του ζευγαριού, γεγονός που υποδηλώνει ότι δεν είχε καμία πρόθεση να κρύψει τα χαρακτηριστικά της.

Η επίθεση που οδήγησε στον θάνατο της 42χρονης

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, η 42χρονη φέρεται να βρέθηκε έξω από το σπίτι ζευγαριού στην Άνω Σύρο, όπου σημειώθηκε έντονη αντιπαράθεση με την 30χρονη ένοικο.

Στη συμπλοκή φέρεται να συμμετείχε και ο σύζυγος της γυναίκας, ο οποίος, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες, επιτέθηκε στην 41χρονη και την τραυμάτισε σοβαρά με μαχαίρι στην περιοχή της ωμοπλάτης.

Η εκπρόσωπος της Αστυνομίας, σημείωσε επίσης ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο η γυναίκα να μαχαιρώθηκε μεν από τον άνδρα αλλά να τραυματίστηκε θανάσιμα στην προσπάθειά της να διαφύγει. Μάλιστα, όπως είπε υπάρχουν αναφορές ότι η 42χρονη κυνηγήθηκε από το ζευγάρι, έπεσε και σκοτώθηκε.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ανέφερε ότι η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο φορώντας την υπηρεσιακή της στολή και τα γάντια της.

Οι ισχυρισμοί του ζευγαριού στην Αστυνομία

Το ζευγάρι έχει προσαχθεί και εξετάζεται από την Ασφάλεια Σύρου, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με το Mega, κατά την εξέτασή τους, οι δύο εμπλεκόμενοι φέρεται να υποστήριξαν ότι βρίσκονταν σε κατάσταση άμυνας. Ισχυρίστηκαν πως η 41χρονη εισέβαλε στο σπίτι τους έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και κρατώντας μαχαίρι, με σκοπό να τους ληστέψει.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων και καταθέσεων, προκειμένου να εξακριβώσουν τι ακριβώς συνέβη και να αποσαφηνίσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η θανατηφόρα επίθεση.

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