Αττική: Έτοιμες οι 388 κάμερες στα φανάρια – Πώς θα καταγράφονται οι παραβάσεις

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Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση των 388 καμερών της Περιφέρειας Αττικής, οι οποίες θα καταγράφουν τους οδηγούς που παραβιάζουν τον ερυθρό σηματοδότη σε κομβικά σημεία του λεκανοπεδίου.

Οι κάμερες έχουν τοποθετηθεί έπειτα από υποδείξεις της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, σε διασταυρώσεις όπου έχει παρατηρηθεί αυξημένη παραβατικότητα ή επικινδυνότητα. Η πλήρης επιχειρησιακή λειτουργία τους θα αρχίσει με την ολοκλήρωση της διασύνδεσης με τα πληροφοριακά συστήματα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η παρουσία τους φαίνεται ήδη να επηρεάζει τη συμπεριφορά αρκετών οδηγών, οι οποίοι εμφανίζονται πιο συγκρατημένοι όταν ανάβει το πορτοκαλί φανάρι, επιλέγοντας να φρενάρουν αντί να επιταχύνουν.

Κάμερες στα περισσότερα φανάρια του κόμβου Κατεχάκη–Μεσογείων

Το ΕΡΤnews βρέθηκε στη συμβολή της λεωφόρου Κατεχάκη με τη λεωφόρο Μεσογείων, έναν από τους μεγαλύτερους και πιο πολυσύχναστους κόμβους της πρωτεύουσας.

Στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχουν έξι φωτεινοί σηματοδότες, στους πέντε από τους οποίους έχουν εγκατασταθεί κάμερες. Ο εξοπλισμός καλύπτει τις διαφορετικές κατευθύνσεις κυκλοφορίας, μεταξύ αυτών το ρεύμα από την Καισαριανή και την έξοδο προς τη λεωφόρο Κατεχάκη.

Με την πλήρη ενεργοποίηση του συστήματος θα αρχίσει και η συγκέντρωση ψηφιακών δεδομένων, από τα οποία θα φανεί κατά πόσο οι οδηγοί συμμορφώνονται περισσότερο με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Η σύγκριση με το προηγούμενο διάστημα είναι δυσκολότερη, καθώς δεν υπάρχουν αντίστοιχα ψηφιακά στοιχεία για τον αριθμό των παραβιάσεων πριν από την εγκατάσταση των καμερών.

Έξι φωτογραφίες και ένα βίντεο

Οι κάμερες θα λειτουργούν όλο το εικοσιτετράωρο και θα καταγράφουν αποκλειστικά τις παραβιάσεις του ερυθρού σηματοδότη.

Για κάθε περιστατικό θα δημιουργείται αποδεικτικό υλικό υψηλής ευκρίνειας, το οποίο θα περιλαμβάνει έξι φωτογραφίες και ένα βίντεο. Το υλικό θα αποστέλλεται στο Σύστημα Ψηφιακής Βεβαίωσης Παραβάσεων Οδικής Κυκλοφορίας και στην Ελληνική Αστυνομία, προκειμένου η παράβαση να ελέγχεται και να βεβαιώνεται.

Η σχετική ειδοποίηση θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη Θυρίδα Πολίτη στο gov.gr και στο Gov.gr Wallet. Εφόσον το πρόστιμο δεν εξοφληθεί ή δεν υποβληθεί ένσταση εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, η οφειλή θα διαβιβάζεται στην ΑΑΔΕ.

Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων έχει προβλεφθεί να μην είναι αναγνωρίσιμα τα πρόσωπα των επιβατών των οχημάτων.

Η λειτουργία των 388 καμερών αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου ψηφιακής καταγραφής των τροχαίων παραβάσεων, με στόχο τη συμμόρφωση των οδηγών και τη μείωση των σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων.

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