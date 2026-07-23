Συναγερμός στην Καστοριά για κρούσματα σαλμονέλας – Πάνω από δέκα νοσηλείες, ανάμεσά τους παιδιά

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Σε επιφυλακή παραμένει το Νοσοκομείο Καστοριάς μετά την εμφάνιση περιστατικών σαλμονέλας, καθώς από το περασμένο Σάββατο, 18/7, καταγράφηκε αυξημένη προσέλευση νεαρών ατόμων, μεταξύ των οποίων και παιδιά, με συμπτώματα που αρχικά αποδόθηκαν σε γαστρεντερίτιδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, περισσότεροι από δέκα άνθρωποι παρουσίασαν πυρετό, εμετούς, διάρροια και έντονη αδυναμία. Οι εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν στους ασθενείς επιβεβαίωσαν την παρουσία σαλμονέλας.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσαν τα περιστατικά παιδιών που παρουσίασαν πολύ υψηλό πυρετό. Ωστόσο, η πορεία της υγείας των περισσότερων ήταν καλή, καθώς αρκετά από τα παιδιά παρέμειναν στο νοσοκομείο για λίγες ώρες και στη συνέχεια πήραν εξιτήριο.

Οι αρμόδιες Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την πηγή μόλυνσης. Σύμφωνα με μαρτυρίες γονέων και άλλες πληροφορίες, ορισμένοι ασθενείς φαίνεται να είχαν βρεθεί στον ίδιο χώρο τις προηγούμενες ημέρες, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο σύνδεσης με την κατανάλωση συγκεκριμένου προϊόντος.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα κάποια κοινή πηγή μόλυνσης ή συγκεκριμένος επιδημιολογικός παράγοντας. Ο ΕΟΔΥ έχει ήδη προχωρήσει στη συλλογή δειγμάτων και αναμένονται τα αποτελέσματα που θα δώσουν περισσότερες απαντήσεις για την υπόθεση.

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