Bloomberg: Eni και TotalEnergies προχωρούν το σχέδιο για το κοίτασμα φυσικού αερίου «Κρόνος» στην Κύπρο – Στόχος η έναρξη παραγωγής το 2028

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Στην τελική ευθεία για την επενδυτική απόφαση που αφορά στην ανάπτυξη του κοιτάσματος φυσικού αερίου «Κρόνος», στην κυπριακή ΑΟΖ, βρίσκονται οι Eni και TotalEnergies, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.

Ο διευθύνων σύμβουλος της TotalEnergies, Πατρίκ Πουγιανέ, τόνισε ότι Eni και TotalEnergies έχουν επιταχύνει τις σχετικές εργασίες, με στόχο τη λήψη της τελικής επενδυτικής απόφασης έως το τέλος Ιουλίου.

Η αξιοποίηση του κοιτάσματος έχει ιδιαίτερη σημασία για την ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά, καθώς η Ευρώπη αναζητά εναλλακτικές και γεωγραφικά πιο κοντινές πηγές φυσικού αερίου μετά τον περιορισμό των ρωσικών προμηθειών και τις αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Το χρονοδιάγραμμα για την ανάπτυξη του κοιτάσματος στην κυπριακή ΑΟΖ

Για την Κύπρο, η ανάπτυξη του «Κρόνου» αποτελεί σημαντική εξέλιξη, καθώς θα πρόκειται για την πρώτη εμπορική αξιοποίηση υπεράκτιου κοιτάσματος φυσικού αερίου της χώρας, πάνω από μία δεκαετία μετά τις πρώτες ανακαλύψεις.

Ο σχεδιασμός προβλέπει τη μεταφορά του φυσικού αερίου στην Αίγυπτο, όπου θα πραγματοποιείται η υγροποίησή του (LNG), πριν την εξαγωγή του προς τις ευρωπαϊκές αγορές με δεξαμενόπλοια, με την έναρξη των εξαγωγών να τοποθετείται χρονικά το 2028.

Το έργο προωθείται από κοινοπραξία στην οποία η Eni και η TotalEnergies κατέχουν ισόποση συμμετοχή, με ποσοστό 50% η καθεμία, ενώ τον ρόλο της διαχειρίστριας εταιρείας έχει η Eni.

Όπως δήλωσε ο Πατρίκ Πουγιανέ, η επένδυση αναμένεται να προσφέρει στην TotalEnergies πρόσβαση σε περίπου 1,4 εκατομμύρια τόνους υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στην Αίγυπτο, ενισχύοντας τον ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρώπης και δημιουργώντας προϋποθέσεις για την ανάπτυξη επιπλέον έργων στην κυπριακή ΑΟΖ.

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