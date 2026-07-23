Σειρήνες στο Κουβέιτ για ιρανική επίθεση με πυραύλους και drones

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Σειρήνες συναγερμού ήχησαν αργά το βράδυ της Πέμπτης, 23/7, στο Κουβέιτ για ιρανική επίθεση με πυραύλους και drones.
«Η αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ έχει ενεργοποιηθεί για να αντιμετωπίσει επιθέσεις με πυραύλους και drones» από το Ιράν, αναφέρουν οι ένοπλες δυνάμεις του εμιράτου σε ανάρτησή τους στην πλατφόρμα Χ, διευκρινίζοντας πως οι εκρήξεις που ακούστηκαν ήταν αποτέλεσμα αναχαιτίσεων.
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