Σειρήνες στο Κουβέιτ για ιρανική επίθεση με πυραύλους και drones

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Σειρήνες συναγερμού ήχησαν αργά το βράδυ της Πέμπτης, 23/7, στο Κουβέιτ για ιρανική επίθεση με πυραύλους και drones.

«Η αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ έχει ενεργοποιηθεί για να αντιμετωπίσει επιθέσεις με πυραύλους και drones» από το Ιράν, αναφέρουν οι ένοπλες δυνάμεις του εμιράτου σε ανάρτησή τους στην πλατφόρμα Χ, διευκρινίζοντας πως οι εκρήξεις που ακούστηκαν ήταν αποτέλεσμα αναχαιτίσεων.

تتصدى حالياً الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية ، إثر العدوان الإيراني الاثم.



تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.



يرجى من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن… pic.twitter.com/5bLHgLmCpj — KUWAIT ARMY – الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) July 23, 2026

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