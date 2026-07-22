Συνελήφθη 28χρονος για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου

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Στη σύλληψη ενός 28χρονου, αιγυπτιακής καταγωγής, προχώρησαν οι Αρχές, για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την ΕΛΑΣ ο 28χρονος συνελήφθη νωρίτερα το βράδυ της Τετάρτης, 22/7, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες που προέρχονται από μαρτυρίες, ο 28χρονος Αιγύπτιος και ο ποινικολόγος φέρεται να είχαν βρεθεί το βράδυ της Τρίτης, 21/7, στην ίδια παρέα.

Κάποια στιγμή οι δύο άνδρες αποχώρησαν και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Σταύρος Γεωργίου προσφέρθηκε να τον μεταφέρει με το αυτοκίνητό του στο σπίτι του. Στη συνέχεια, ωστόσο, φαίνεται πως σταμάτησαν στο γραφείο του ποινικολόγου, όπου ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός μεταξύ τους για λόγο που παραμένει άγνωστος.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο κατηγορούμενος φέρεται να χτύπησε τον ποινικολόγο θανάσιμα. Μάλιστα, ένα από τα στοιχεία που φέρεται να συνέβαλαν στην ταυτοποίησή του ήταν το γεγονός ότι εντοπίστηκε με σπασμένο χέρι.

Το κρίσιμο βιντεοληπτικό υλικό

Παράλληλα, σημαντικό ρόλο στην έρευνα ενδέχεται να έχει και βιντεοληπτικό υλικό από τις 20 Ιουλίου που βρίσκεται στα χέρια των Αρχών, μία ημέρα πριν από τον εντοπισμό του νεκρού ποινικολόγου στο γραφείο του, το βράδυ της Τρίτης, 21/7.

Στο συγκεκριμένο βίντεο καταγράφονται δύο άτομα να περπατούν σε δρόμο κοντά στο γραφείο του ποινικολόγου, όπου την Τρίτη εντοπίστηκε νεκρός, γυμνός και μέσα σε λίμνη αίματος. Στο εν λόγω βίντεο, ένας από τους δύο φαίνεται να φορά ανοιχτόχρωμο ρούχο. Αρχικά κινούνται σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, όμως στη συνέχεια απομακρύνονται, ενώ συνεχίζουν την πορεία τους.

Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί αν κάποιο από τα δύο άτομα που εμφανίζονται στο υλικό είναι ο ποινικολόγος.

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