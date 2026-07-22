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22.07.2026 23:37

Ιράν: Προειδοποίηση προς τις ευρωπαϊκές χώρες που στηρίζουν τις αμερικανικές επιχειρήσεις από τον αναπληρωτή ΥΠΕΞ

22.07.2026 23:37
Gharibabadi

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Τις αιτιάσεις της Τεχεράνης για τη στάση των ΗΠΑ και των ευρωπαϊκών χωρών που, σύμφωνα με την ιρανική πλευρά, διευκολύνουν τις αμερικανικές επιθέσεις, παρουσίασε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γκαριμπαμπαντί.

Ο Ιρανός αξιωματούχος συναντήθηκε στην Τεχεράνη με 25 Ευρωπαίους πρέσβεις και επιτετραμμένους, στους οποίους ανέπτυξε τις θέσεις της χώρας του για τον πόλεμο.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Γκαριμπαμπαντί ανέφερε πως ενημέρωσε τους Ευρωπαίους διπλωμάτες ότι, κατά τη διάρκεια του πολέμου των 40 ημερών, το Ιράν πέτυχε, όπως υποστήριξε, «βαριά ήττα στους επιτιθέμενους».

«Και σε αυτόν τον νέο γύρο στρατιωτικής επίθεσης θα υπερασπιστούμε αποφασιστικά την πατρίδα και τα εθνικά μας συμφέροντα», σημείωσε.

 «Οι ΗΠΑ δεν αποκόμισαν στρατηγικά οφέλη από τους πολέμους»

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν υποστήριξε ότι οι πολεμικές συγκρούσεις δεν έχουν οδηγήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε στρατηγικά κέρδη, αλλά αντίθετα έχουν δημιουργήσει κινδύνους για την ειρήνη και την ασφάλεια, τόσο σε περιφερειακό, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Παράλληλα, ζήτησε από τις ευρωπαϊκές χώρες να υπερασπιστούν τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και το διεθνές δίκαιο, ενώ τις κάλεσε να καταδικάσουν κάθε μορφή επιθετικής ενέργειας.

Ο ίδιος σημείωσε ότι ορισμένα ευρωπαϊκά κράτη, μεταξύ των οποίων και η Ισπανία, κράτησαν, σύμφωνα με τον ίδιο, «θέσεις αρχών» κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Η Τεχεράνη κατηγορεί ευρωπαϊκές χώρες για συμμετοχή στις επιθέσεις

Αναφερόμενος στις χώρες της Ευρώπης που επέτρεψαν στις Ηνωμένες Πολιτείες να χρησιμοποιήσουν το έδαφός τους για επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, ο Γκαριμπαμπαντί τις χαρακτήρισε «μέρος των επιτιθέμενων».

Κλείνοντας το μήνυμά του, υπογράμμισε ότι η Ευρώπη θα πρέπει «να αποτελέσει κινητήρια δύναμη της διπλωματίας και όχι ακόλουθο της ισχύος του επιτιθέμενου».

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