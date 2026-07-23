search
ΠΕΜΠΤΗ 23.07.2026 02:12
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.07.2026 00:50

Μεγάλη φωτιά στην Κάλυμνο, απειλεί πευκοδάσος (Photos/Video)

23.07.2026 00:50
kalymnos
Φωτογραφία: kalymnos-news.gr

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Κάλυμνο, όπου λίγο μετά τις 22:30 το βράδυ της Τετάρτης, 22/7, ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά σε περιοχή κοντά στις Θερμοπηγές.

Η αγωνία επικεντρώνεται στην προσπάθεια να ανακοπεί η πορεία της φωτιάς πριν φτάσει στο πευκοδάσος που εκτείνεται έως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου, καθώς μια τέτοια εξέλιξη θα δυσκολέψει σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο δήμαρχος Καλυμνίων Γιάννης Μαστροκούκος περιέγραψε ως ιδιαίτερα κρίσιμη την κατάσταση, τονίζοντας ότι όλα θα εξαρτηθούν από το αν η πυρκαγιά εισέλθει στη δασική έκταση.

«Αν κατέβει μερικά μέτρα ακόμα και πάει στο πευκοδάσος, δεν ξέρω τι θα γίνει», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του για την εξέλιξη του μετώπου.

Όπως εξήγησε, η φωτιά κινείται προς την πάνω πλευρά των Θερμοπηγών, ενώ το πευκοδάσος φτάνει μέχρι τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Παρά την κρισιμότητα της κατάστασης, σημείωσε ότι οι άνεμοι δεν πνέουν με ιδιαίτερη ένταση, γεγονός που δημιουργεί συγκρατημένη αισιοδοξία ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα καταφέρουν να ανακόψουν την πορεία της.

Στην περιοχή επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ αναμένονται και ενισχύσεις, με τις επόμενες ώρες να θεωρούνται καθοριστικές για την εξέλιξη της πυρκαγιάς.

Πηγή φωτογραφιών: kalymnos-news.gr

Διαβάστε επίσης:

Στο νοσοκομείο Γερμανός που τραυματίστηκε σε θαλάσσιο πάρκο αναψυχής στη Χαλκιδική

Συνελήφθη 28χρονος για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου – Ομολόγησε το έγκλημα, «τσακωθήκαμε και τον σκότωσα»

Αγρυπνία για τα 8 χρόνια από τη φονική φωτιά στο Μάτι





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
houthi
ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση των Χούθι σε σαουδαραβικό τάνκερ στα ανοιχτά της Υεμένης – Στις φλόγες το πλοίο μετά από πυραυλικό χτύπημα (Video)

kalymnos
ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά στην Κάλυμνο, απειλεί πευκοδάσος (Photos/Video)

saudi-arabia-usa
ΚΟΣΜΟΣ

Υπεγράφη η συμφωνία ΗΠΑ – Σαουδικής Αραβίας για την πυρηνική ενέργεια – Πώς επηρεάζει το γεωπολιτικό σκηνικό

spain-wildfires
ΚΟΣΜΟΣ

Πυρκαγιές στην Ισπανία: Νέο μέτωπο κοντά στο Τολέδο – Εκκένωση κοινοτήτων κοντά στη Μαδρίτη (Video)

Gharibabadi
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Προειδοποίηση προς τις ευρωπαϊκές χώρες που στηρίζουν τις αμερικανικές επιχειρήσεις από τον αναπληρωτή ΥΠΕΞ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
stavros_georgiou_split
ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Γεωργίου: Τον σκότωσαν στο ξύλο, ήταν νεκρός για ώρες - Στο «μικροσκόπιο» οι κάμερες, η μαρτυρία του θυρωρού

GEORGIOU_STAVROS
ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Γεωργίου: Άγριο ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου δείχνουν τα στοιχεία - Τι «είδε» ο ιατροδικαστής

poinikologos
ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός στο γραφείο του ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου – Ενδείξεις για εγκληματική ενέργεια

texan
ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος στην ΤΕΧΑΝ για τα σπιτάκια ανακύκλωσης: Έλεγχος αν το πραγματικό κόστος πήγε 300.000 από 66.000 ευρώ

penelope-cruz
LIFESTYLE

Πενέλοπε Κρουζ: Με τη φανέλα του Λαμίν Γιαμάλ πανηγύρισε χορεύοντας για τη νίκη της Ισπανίας στο Μουντιάλ (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 23.07.2026 01:06
houthi
ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση των Χούθι σε σαουδαραβικό τάνκερ στα ανοιχτά της Υεμένης – Στις φλόγες το πλοίο μετά από πυραυλικό χτύπημα (Video)

kalymnos
ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά στην Κάλυμνο, απειλεί πευκοδάσος (Photos/Video)

saudi-arabia-usa
ΚΟΣΜΟΣ

Υπεγράφη η συμφωνία ΗΠΑ – Σαουδικής Αραβίας για την πυρηνική ενέργεια – Πώς επηρεάζει το γεωπολιτικό σκηνικό

1 / 3