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23.07.2026 00:31

Υπεγράφη η συμφωνία ΗΠΑ – Σαουδικής Αραβίας για την πυρηνική ενέργεια – Πώς επηρεάζει το γεωπολιτικό σκηνικό

23.07.2026 00:31
saudi-arabia-usa

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Τη συμφωνία πυρηνικής συνεργασίας που ανοίγει τον δρόμο για την ανάπτυξη του προγράμματος πυρηνικής ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας υπέγραψαν οι ΗΠΑ και το Ριάντ.

Τις υπογραφές έβαλαν ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, και ο υπουργός Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπας Αμπντουλαζίζ μπιν Σαλμάν, ενώ παράλληλα συμφωνήθηκε και διμερές πλαίσιο διασφαλίσεων που προβλέπει μηχανισμούς εποπτείας και ελέγχου, ώστε η πυρηνική τεχνολογία να αξιοποιείται αποκλειστικά για ειρηνικούς σκοπούς.

Η νέα συμφωνία επιτρέπει στις ΗΠΑ να συμμετάσχουν στην ανάπτυξη του σαουδαραβικού πυρηνικού ενεργειακού προγράμματος, το οποίο εντάσσεται στη στρατηγική του βασιλείου για περιορισμό της εξάρτησης από το πετρέλαιο και κάλυψη των αυξανόμενων ενεργειακών αναγκών του.

Στο επίκεντρο οι γεωπολιτικές ισορροπίες

Η εξέλιξη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική σε γεωπολιτικό επίπεδο, καθώς η Ουάσιγκτον επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω τη στρατηγική της σχέση με το Ριάντ σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, ανοίγονται σημαντικές επιχειρηματικές προοπτικές για την αμερικανική πυρηνική βιομηχανία.

Ωστόσο, η συμφωνία εκτιμάται ότι θα προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς αναλυτές και πολιτικοί έχουν εκφράσει ανησυχίες πως η απόκτηση τεχνογνωσίας στον εμπλουτισμό ουρανίου ενδέχεται, σε βάθος χρόνου, να προσφέρει στη Σαουδική Αραβία δυνατότητες που θα υπερβαίνουν τα όρια ενός αποκλειστικά πολιτικού πυρηνικού προγράμματος.

Η υπογραφή της συμφωνίας αποτελεί το αποτέλεσμα πολύμηνων διαπραγματεύσεων και επιβεβαιώνει την πρόθεση της κυβέρνησης Τραμπ να εμβαθύνει τη στρατηγική συνεργασία με το Ριάντ, μετά και την πρόσφατη ευρύτερη προσέγγιση των δύο χωρών στους τομείς της άμυνας, της ενέργειας και των επενδύσεων.

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