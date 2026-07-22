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22.07.2026 21:49

Στην Ουάσιγκτον ο επικεφαλής της Μοσάντ για διαβουλεύσεις – Ή όλοι ή κανείς, διαμηνύει ο Γκαλιμπάφ, για το πετρέλαιο μέσω Ορμούζ

22.07.2026 21:49
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Ο επικεφαλής της Μοσάντ, της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών, ταξίδεψε στην Ουάσιγκτον πριν από δύο εβδομάδες για διαβουλεύσεις σχετικά με τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, όπως μετέδωσε σήμερα ο αμερικανικός ιστότοπος Axios επικαλούμενος δυο καλά πληροφορημένες πηγές.

Στην πρώτη του επίσκεψη στην αμερικανική πρωτεύουσα αφότου ανέλαβε τα καθήκοντά του, ο Ρόμαν Γκόφμαν είχε συνομιλίες με τον διευθυντή της CIA Τζον Ράτκλιφ και αξιωματούχους του Λευκού Οίκου.

Μέσα στον στενό κύκλο του Τραμπ, ο Ράτκλιφ ήταν μια από τις πιο σκεπτικιστικές φωνές σχετικά με το μνημόνιο συνεννόησης με το Ιράν.
Oεπικεφαλής της CIA προειδοποίησε πριν από την υπογραφή του μνημονίου ότι το Ιράν θα ερμήνευε τη συμφωνία διαφορετικά από τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούν το στενό.

Το ταξίδι του επικεφαλής της Μοσάντ στην Ουάσινγκτον προηγήθηκε της επανέναρξης των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν.

Την ίδια ώρα ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν Μπαγέρ Γκαλιμπάφ δήλωσε σήμερα πως κανείς δεν θα μπορεί να πουλήσει πετρέλαιο σε μια περιοχή όπου το Ιράν δεν θα μπορεί να το κάνει, προσθέτοντας πως εάν η ασφάλεια της Τεχεράνης δεν διασφαλίζεται, καμία υποδομή δεν θα είναι ασφαλής.

«Η εξίσωση αυτού του πολέμου είναι ξεκάθαρη: είτε όλοι είτε κανείς», έγραψε ο Γκαλιμπάφ σε μια ανάρτηση στο Χ, προσθέτοντας πως η ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ εξαρτάται από την απουσία των αμερικανικών δυνάμεων.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 22.07.2026 22:53
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