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22.07.2026 20:08

O «chronically online» Μασκ ανακοίνωσε ότι το Grok θα δημιουργήσει τη δική του εκδοχή της Οδύσσειας

22.07.2026 20:08
Elon-Musk

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Ο Έλον Μασκ συνεχίζει να ξεσπαθώνει στο X κατά της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν

Ο τρισεκατομμυριούχος είχε προβλέψει ότι η ταινία θα είναι παταγώδης αποτυχία, αλλά έπεσε έξω. Η Οδύσσεια τις πρώτες τέσσερις ημέρες προβολής της έκοψε περισσότερα από 150.000 εισιτήρια, ενώ κριτικές είναι διθυραμβικές.

O Μασκ πρότεινε στον έτερο ρατσιστή Μελ Γκίμπσον να του δώσει 100 εκατομμύρια δολάρια για να γυρίσει μια διασκευή της Οδύσσειας «με σχολαστικά ιστορικά ακριβή πλοία, πανοπλίες, όπλα και καστ, με όλους τους διαλόγους να προέρχονται αυτούσιοι από το πρωτότυπο ποίημα και να αποδίδονται στην ομηρική ελληνική».

Στη συνέχεια φαίνεται ότι άλλαξε γνώμη (;) καθώς ανακοίνωσε ότι το Grok Imagine θα δημιούργησει μέχρι το τέλος του 2026 μια «ιστορικά ακριβή» μεγάλου μήκους κινηματογραφική εκδοχή Οδύσσειας.

«Πριν τελειώσει η χρονιά, το Grok Imagine θα φτιάξει μια μεγάλου μήκους ταινία της Οδύσσειας που θα είναι ιστορικά ακριβής και πιστή στην τέχνη του Ομήρου», έγραψε.

Στο τρέιλερ της εκδοχής του Grok  ο καστανόξανθος Οδυσσέας παρακαλεί την Κίρκη, που θυμίζει τη Μάργκοτ Ρόμπι, να τον αφήσει να επιστρέψει σπίτι του, στην Ιθάκη. Παρεμβάλλονται εικόνες από σειρήνες που λικνίζονται φορώντας κίτρινα φορέματα και ενός φτερωτού θεού που δίνει εντολή στην Κίρκη να αφήσει τον Οδυσσέα.  

Τι δεν κατάλαβε ο Μασκ

Όπως παρατηρεί το Euronews ο τρισεκατομμυριούχος δείχνει ξεκάθαρα ότι δεν έχει καταλάβει τρία πράγματα για την Οδύσσεια του Ομήρου.

  • Η Οδύσσεια του Ομήρου είναι έργο φαντασίας και, επομένως, δεν μπορεί να μπορεί να υπάρξει «ιστορικά ακριβής» εκοδχή της. Η παρουσία σειρήνων, ενός Κύκλωπα και μιας μάγισσας που μετατρέπει πολεμιστές σε γουρούνια κάτι θα έπρεπε να σας πει. Μάθημα: Κάνε τα μαθήματά σου.
  • Το να ανοίγει βεντέτα με τον Κρίστοφερ Νόλαν σε κάνει να δείχνεις απελπισμένος. Τα ξεσπάσματα των υποστηριτών της λευκής ανωτερότητας στα social media δεν εμπόδισαν τον κόσμο να δει την ταινία ούτε τους κριτικούς να της δώσουν 5 αστέρια.
  • Ο Μασκ, αν και είναι μόνιμα συνδεδεμένος δεν είναι καλά ενημερωμένος. Μία πρόχειρη, κακόγουστη εκδοχή της Οδύσσειας κατασκευασμένη από τενχητή νοημοσύνη έχει ήδη κυκλοφορήσει.

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