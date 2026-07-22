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ΕΛΛΑΔΑ

22.07.2026 19:42

Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Στο μικροσκόπιο βίντεο, αποτυπώματα και DNA – Προσωπικά κίνητρα «βλέπουν» οι αστυνομικοί

22.07.2026 19:42
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  • Οι αστυνομικές αρχές αναλύουν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας για να εντοπίσουν τις κινήσεις των δραστών που δολοφόνησαν τον ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου.
  • Τα στελέχη του Ανθρωποκτονιών εξετάζουν γενετικό υλικό και αποτυπώματα από τον χώρο, ενώ αναζητούν το κινητό τηλέφωνο του θύματος που παραμένει άφαντο.
  • Οι ιατροδικαστές διαπίστωσαν πολλαπλά βίαια χτυπήματα στο κεφάλι και τον θώρακα του δικηγόρου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός από τις κόρες του στο γραφείο του.
  • Η απουσία ιχνών παραβίασης στον χώρο οδηγεί την αστυνομία στο συμπέρασμα ότι το θύμα άνοιξε ο ίδιος την πόρτα στον δράστη.
  • Οι Αρχές αξιολογούν καταθέσεις από το στενό περιβάλλον του θύματος και θεωρούν ως επικρατέστερο σενάριο το κίνητρο της δολοφονίας να είναι προσωπικό.

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Καρέ καρέ αναλύουν οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών εικόνες που κατέγραψαν κάμερες της γειτονιάς που βρίσκεται το δικηγορικό γραφείο του Σταύρου Γεωργίου, που βρέθηκε δολοφονημένος από βίαια χτυπήματα αργά το βράδυ της Τρίτης, για να φτάσουν στον δράστη.

Οι αστυνομικοί αναλύουν το βιντεοληπτικό υλικό σε μια προσπάθεια να διαπιστώσουν ποιος ή ποιοι ήταν οι τελευταίοι που βρέθηκαν στο γραφείο του ποινικολόγου και ποιο δρομολόγιο ακολούθησαν έπειτα από τη μοιραία επίσκεψη.

Παράλληλα, έχουν στείλει για εξέταση τα αποτυπώματα που συνέλεξαν από τον χώρο καθώς και DNA από τα νύχια του θύματος. Από την έρευνα που έγινε δεν βρέθηκε το κινητό του θύματος με τους αστυνομικούς να εκτιμούν πως πιθανόν ο δράστης ή οι δράστες το πήραν μαζί τους για να δυσχεράνουν το έργο των Αρχών.

Επίσης,, οι Αρχές αξιολογούν μαρτυρίες και καταθέσεις από το στενό περιβάλλον του θύματος, ενώ το επικρατέστερο σενάριο μέχρι στιγμής είναι ότι τα κίνητρα της δολοφονίας ήταν προσωπικά.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, οι δύο ιατροδικαστές, Νίκος Καλόγρηας και Συμεών Μεσογίτης, που έκαναν την νεκροτομή διαπίστωσαν την βιαιότητα των χτυπημάτων. Ο Σταύρος Γεωργίου έφερε βίαια πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι και στον θώρακα, που μπορεί να έγιναν με τα χέρια χωρίς κάποιο όργανο, κυρίως με κλωτσιές και γροθιές, αλλά και χτυπήματα με κάποιο βαρύ αντικείμενο για παράδειγμα με μια καρέκλα. Επιπλέον έφερε και χτύπημα από μια σκληρή επιφάνεια.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των αστυνομικών δείχνουν ότι δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης στον χώρο, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο ποινικολόγος πιθανότατα άνοιξε ο ίδιος την πόρτα στον δράστη. Παράλληλα, δεν έχουν εντοπιστεί ενδείξεις που να μαρτυρούν ότι ο χώρος ερευνήθηκε, στοιχείο που ενισχύει το σενάριο πως το κίνητρο δεν ήταν η ληστεία.

Επιπλέον η αστυνομία συλλέγει και μαρτυρίες τόσο από την περιοχή όσο και από πρόσωπα από το στενό του περιβάλλον, ενώ περιμένουν να βρουν και στοιχεία από τις επικοινωνίες του για να καταλήξουν σε συμπεράσματα αρχικά για το κίνητρο του δράστη που φαίνεται να μην ήταν ληστεία, υπήρχε σχετική αναστάτωση στον χώρο αλλά όχι έρευνα που να παραπέμπει σε ληστεία μετά φόνου.

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές φαίνεται πως μέχρι τώρα το κίνητρο είναι προσωπικό και όχι ληστεία και όχι κάτι άλλο που να συνδέεται με τις υποθέσεις που είχε χειριστεί ως δικηγόρος.

Πώς εντοπίστηκε νεκρός ο δικηγόρος

Τον δικηγόρο αναζητούσαν οι κόρες του, καθώς δεν απαντούσε στις τηλεφωνικές τους κλήσεις. Μετέβησαν στο γραφείο του, όπου είχε διαμορφώσει έναν χώρο στον οποίο διέμενε περιστασιακά. Με τη βοήθεια του θυρωρού της πολυκατοικίας μπήκαν στο εσωτερικό και τον εντόπισαν νεκρό στο πάτωμα.

Βρέθηκε γυμνός μέσα σε λίμνη αίματος

Ο δικηγόρος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε μια λίμνη αίματος. Ήταν γυμνός, σε εμβρυακή στάση, ενώ τα ρούχα του ήταν σκορπισμένα στον χώρο.

Στο σημείο έσπευσαν ιατροδικαστής, στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών και κλιμάκια των Εγκληματολογικών Εργαστηρίων, τα οποία πραγματοποίησαν ενδελεχή έρευνα για τον εντοπισμό δακτυλικών αποτυπωμάτων, γενετικού υλικού και κάθε άλλου στοιχείου που θα μπορούσε να οδηγήσει στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

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